傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨團幹事長鍾佳濱日前表示，既然藍、白上週通過公投法修法，恢復「公投綁大選」，民進黨將用「更大的民意」為藍、白的憲政鬧劇畫下句點；傳出民進黨黨團將在明年選舉發動公投案。對此，國民黨立委王鴻薇表示，她已經幫民進黨團寫好「公投三部曲」劇本了，這輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩。

有媒體報導指出， 大罷免大失敗後，民進黨在立法院對於「財政收支劃分法」、「公民投票法」等法案接連敗退，讓綠營支持者士氣低迷，府院黨已正在評估，明年底九合一大選時，將利用藍白回歸「公投併大選」的修法主張，發動公投案，讓支持者有情緒宣洩出口。

王鴻薇說，「來了！大罷免2.0！大公投！大成功！」民進黨立院團宣示要將用「更大的民意」準備要如法炮製大罷免，發動「公投」又要發動成立公投團體。她現在直接幫民進黨黨團寫好「公投三部曲」劇本了。

王鴻薇說，首部曲包圍立法院，號召助理、側翼團體，享受濟南長老教會紅酒燉牛肉，高舉「公投救台灣」；二部曲民進黨發文切割公民自發，但卓榮泰帶著部會首長舉辦「人民是頭家宣講2.0」，賴清德發文全黨支援公投。

三部曲全台各地「公投團體」到處流竄，與民眾發生衝突，行政院官員帶頭造謠在野黨，民進黨脫下面具全力支援「民進黨必須與公民同行」。

王鴻薇諷刺，這輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩。

