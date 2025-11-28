賴清德稱新住民受台灣法律同樣保護　民眾黨酸虛情假意

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

針對總統賴清德對「徐春鶯案」受訪時說，台灣是民主法治國家，「每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護」等內容，民眾黨回應，口蜜腹劍，虛情假意善待新住民，卻將兩岸長年來無法解決的政治問題與壓力，強壓給人民來承擔，甚至把陸籍新住民無法因為取得中華民國國籍就直接放棄中國國籍，歸責於是「中國新住民不履行對中華民國單一忠誠的責任」，連帶造成許多人民對陸籍新住民的誤解與仇視。

民眾黨說，賴清德的內政部長劉世芳與陸委會副主委梁文傑一再打壓陸配參政權、曲解法令，附和「陸配參政權已死」的言論，賴清德總統就做出完全相反的詮釋。令人好奇到底是賴清德關在總統府裡不食人間煙火，還是他和自己內閣的資訊落差，已經隔了好幾座海峽？

民眾黨批評，賴總統口蜜腹劍，虛情假意善待新住民，卻將兩岸長年來無法解決的政治問題與壓力，強壓給人民來承擔，甚至把陸籍新住民無法因為取得中華民國國籍就直接放棄中國國籍，歸責於是「中國新住民不履行對中華民國單一忠誠的責任」，連帶造成許多人民對陸籍新住民的誤解與仇視。

民眾黨說，賴清德總統在提到徐春鶯案時，更直接表示「如果有做違法、傷害國家的事情，國家必須要依法來處置這樣的行為」，此發言更是毫無法治觀念可言，總統不僅帶頭踐踏 無罪推定原則，更公然下指導棋，而黨檢與部分媒體更是大力助攻，把調查中案件打成「罪證確鑿」、未審先判，目的就在刻意製造《反滲透法》與柯文哲前主席之間的不當連結，司法成為為政治服務、追殺迫害的工具，昭然若揭。

民眾黨說，賴清德身為中華民國總統，不知恪守憲法，放任內閣團隊曲解法律侵害陸籍新住民權益，又毫無法治觀念，於案件尚在調查期間做出不當評論；賴清德執政以來，司法淪為對付政治競爭者的工具，濫行押人取供、羅織罪名，有總統若此，難怪整個團隊大走鐘、國家動盪、法治沈淪、人民惶惶不安。

