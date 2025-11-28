快訊／2027年核三有望重啟　卓榮泰：安全無虞的情況下做規劃

▲行政院長卓榮泰、環境部長彭啓明。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

經濟部今（28）日表示，已於昨日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。藍委賴士葆今質詢時詢問，在最樂觀情況下，可以預計2027年核三重啟？行政院長卓榮泰回應，在安全無虞的狀況下，如果設備必須汰舊換新，也要安全無虞

卓榮泰今（28日）率部會閣員至立院施政報告並備質詢，賴士葆質詢時表示，COP28讓全球核能產量2050年翻三倍，歐盟核能佔23%、台灣現在是0，氣候變遷計畫指標，全世界63個國家台灣排名59，非常差，大家引頸期盼，核二、核三，核三比較簡單，開始做安檢、可能延役，是不是一年半後安檢會通通過關？

卓榮泰回應，要通過核安會提出的再運轉計畫，現在是台電提出自主安全檢查，依照台電說法，只要程序開始後，可能一年半到兩年，再送請核安會做最後核定。

賴士葆追問，可以預計2027年核三重啟，在最樂觀的狀況下？卓榮泰回應，在安全無虞的狀況下，如果設備必須汰舊換新，也要安全無虞。

賴士葆強調，「你要很快說Yes, I do. 因為對你選舉有幫助。核二我們也希望盡快，但它比較複雜」。卓榮泰僅回應，不是考量選舉是核安，如果核能安全無虞，可以往這個時程規劃。

