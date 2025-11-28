賴清德拋1.25兆軍購特別預算　國民黨擬邀赴立院國情報告

▲賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前透過外媒拋出8年1.25兆元的軍事採購特別預算，引發各界熱議。國民黨立院黨團書記長林沛祥直言，賴清德提出這樣的預算，自己應出來與大家解釋，立院也該邀賴總統做國情報告，不過目前黨團尚未做細部討論，還需進一步凝聚黨團共識。

對於賴清德提高軍購預算，林沛祥說，國民黨立法院黨團立場不反對國防，但要買對的武器，到位的武器，不然前債未清，後債又生，對全民不是好事。賴清德忽略了所有人民，想借外力凝聚國內共識，但不該用販賣恐懼方式來想提高支持度。

林沛祥提到，總統沒有跟國內討論，條約締結法立法院都不知道，就說跟美國簽好了，但要買什麼都不講。甚至說2027中共武統台灣，國安會要出來說明吧？1.25兆軍購一定會壓縮到其他預算，只為了製造恐懼衝支持度，全民就要幫他的民調買單嗎？

林沛祥說，這麼重大的事情，賴清德又乾綱獨斷，從來沒有跟國人報告，他有打算邀賴總統赴立法院做國情報告，但還需跟黨團有共識，後續國民黨團將研商是否提出國情報告，待凝聚共識後，再和民眾黨溝通。

依據立法院職權行使法，可經全體立委4分之1以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告；或者是總統就其職權相關國家大政方針及重要政策議題，得咨請立法院同意後，至立法院國情報告。