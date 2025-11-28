謝龍介稱有「機密訊息」連問會不會選台北市長　卓揆備詢忍不住笑場

▲行政院長卓榮泰、環境部長彭啓明接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（28日）率部會閣員至立院施政報告並備質詢，藍委謝龍介質詢時神秘兮兮表示，自己接到極機密訊息，「明年你會參選台北市長嗎？」卓榮泰連連否認「我絕對不會是台北市長候選人」，謝龍介也追問，若是總統兼任黨主席賴清德堅持徵召？「我很了解賴清德，我覺得清德兄最後一定會徵召你參選」。卓榮泰也忍不住笑場，並回應，「好險你不是總統」。最後謝龍介送上祝福後結束這段質詢。

謝龍介質詢時提到全台垃圾山、碳權等議題，質詢尾聲，謝突然神神秘秘的表示，他接到一個極機密的消息，貴黨是執政黨，貴黨的事情就是國家的事情，目前各縣市在提名，在這裡很慎重請教這個極機密的消息，「明年你會參選台北市長嗎？」卓榮泰則回應，他再一次說明，「我明年會去投台北市長，我會當投票的人」。謝追問，他選台南市長也會去投票啊！卓則回應，「對啊！你要投給你自己，我不會投給我自己」。

謝龍介表示，卓榮泰風度這麼好，當候選人還不投給自己，這不是輸很多就是贏很多。所有選過台北市長的人，從陳水扁、馬英九到柯文哲、蔣萬安，選前被問幾十次都說不是。卓榮泰回應，每個政黨要提名都有全盤考慮，「我絕對不會是台北市長候選人」。

謝龍介仍不放棄追問，如果被黨主席賴清德徵召？卓榮泰僅回應，「我會跟他說不好」。謝詢問，若是賴清德堅持的話呢，「說你參選才能hold住北北基桃的基本盤？」卓榮泰僅回應，總統是一個會聽別人建議、商量再做決定的人。

對於卓榮泰的回應，謝龍介此時表示，「你很了解賴清德我也很了解，我覺得賴清德最後一定會徵召你參選」。見現場一陣沉默，謝也得意表示，「被我猜中了齁？」對此，卓榮泰忍不住失笑回應，「好險你不是總統」。最後謝龍介送上祝福後結束這段質詢。