青鳥發「藍白立委擊殺名單」揚言開槍　粉專轟：北檢會偵辦加羈押？

▲網友發文貼出藍白擊殺名單。（圖／翻攝Threads）

記者郭運興／台北報導

一名自稱「台派青鳥」經常發文抨擊藍白的帳號，26日貼出一張包含立法院長韓國瑜在內的52位國民黨加上8位民眾黨立委姓名的名單表示，「這是擊殺表單，到時候開戰領到槍先打這些垃圾」，此發言經廣傳後引起議論，竟有多名網友力挺表示「消滅國民黨」、「謝謝版主以上名單請大家儲存」、「都要綁住不能讓他們跑走」。對此，粉專不禮貌鄉民團批評，來，大家猜看看，青鳥揚言處理一大票藍白立委..北檢會不會比照台式迷因，偵辦+羈押兩個月？

26日在社群平台Threads上，一名自介稱「台派青鳥我驕傲」，經常發文抨擊藍白的帳號，貼出一張包含立法院長韓國瑜在內的52位國民黨加上8位民眾黨立委姓名的名單表示，「這是擊殺表單，到時候開戰領到槍先打這些垃圾」，至今（28日）仍未刪除該言論。



該言論經廣傳後，引發議論，竟有多名網友力挺表示「全國各地要有人密切注意牠們住所及行蹤，防止這些垃圾逃跑」、「消滅國民黨」、「謝謝版主以上名單請大家儲存」、「都要綁住不能讓他們跑走」。也有網友不滿質疑「之前檢察官做圖的被羈押，這位鳥鳥會被羈押嗎」、「卡位置看調查局多久會抓到威脅恐嚇現任立委的嫌犯」、「一天了北檢都不抓耶，好綠共喔」。

粉專不禮貌鄉民團也批評，來，大家猜看看，青鳥揚言處理一大票藍白立委..北檢會不會比照台式迷因，偵辦+羈押兩個月？

▼該帳號過往經常發文批評藍白。（圖／翻攝Threads）