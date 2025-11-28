賴清德曝「中共2027完成武統準備」挨轟　陳水扁：適時澄清哪裡錯？

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，宣稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發爭論。總統府事後澄清為「更以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，賴清德臉書文字也做出修改。對此，前總統陳水扁今（28日）認為，有關來自中國軍事威脅的戰略意涵都是這樣看待的，「完成⋯的準備」與賴總統說「完成⋯為目標」，指的是一樣的東西，為了避免錯誤解讀，「總統府適時澄清，哪裡錯了？」

賴清德26日結束記者會演講後，在臉書貼出他的演講稿，內文寫下中國對台灣及印太區域的威脅正在加劇，更以2027年完成「武統台灣」為目標，但發文1個小時後，卻將內文改成「更以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，多加了3個字。引發在野黨批評。

對此，陳水扁認為，2025年11月26日時，總統賴清德表示中國2027年要完成「武統台灣」為目標，指的是2027年完成「武統台灣」的準備。部分媒體片面錯誤解讀為2027年要完成對台動武，總統府當然要公開澄清以正視聽。

陳水扁表示，在他總統任內，掌握中國對台動武三階段任務準備的情資，也據以提醒國人要有敵我意識、危機意識、憂患意識。勿恃敵之不來，恃吾有以待之。

陳水扁透露，當年中國要完成對台動武三階段準備的時間表是這樣的，2007年前，完成全面應急作戰能力的準備；2010年前，完成大規模作戰能力的準備；2015年前，完成決戰決勝作戰能力的準備。後來國防部2018中共軍力報告也說，2020年前，完成對台全面用武作戰準備。

陳水扁認為，以上有關來自中國軍事威脅的戰略意涵都是這樣看待的，「完成⋯的準備」與賴總統說「完成⋯為目標」，指的是一樣的東西，為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，「總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？」