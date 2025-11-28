分析竹縣2026民調　小笠原欣幸曝「藍綠勝負關鍵」：藍營基本盤穩固

▲新竹縣長民調。（圖／艾普羅行銷市場研究股份有限公司提供）

記者郭運興／台北報導

近日艾普羅公司公布一份新竹縣長選舉民調，藍營可能參選的3人新竹副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘若與綠營竹北市長鄭朝方對比，3人支持度皆落後鄭朝方。對此，日本學者小笠原欣幸今（28日）分析，鄭朝方此次領先可能得益於新竹科學園區的外溢效應，但從縣長楊文科滿意度可以看出，國民黨基本盤相當穩固，鄭朝方勝算在於避免政黨對決，凸顯治理方面成績，對國民黨來說，既要符合既有政治結構利益關係，又要回應新居民期待，或許是國民黨獲勝關鍵。

小笠原欣幸表示，隨著明年11月九合一選舉的臨近，各縣市的潛在候選人都在加緊台面上下的較量，雖然競選活動通常在春節後才開始，但此次民進黨卻提前布局候選人，這很可能是因為民進黨在2022年選舉中提名比較晚遭遇慘敗有關。

小笠原欣幸提到，這幾個月民調機構陸續發布了各縣市的不同的民調，但最近一份關於新竹縣支持率的民調引起了他的注意，許多人認為新竹縣是國民黨的鐵票區，並預計明年也國民黨將贏得選舉，現任縣長楊文科兩屆八年任期屆滿，目前國民黨内有三位人士角逐其繼任者，副縣長（前縣議會議長）陳見賢、縣第一選區立法委員徐欣瑩和縣第二選區立法委員林思銘。民進黨方面，竹北市長鄭朝方被認為參選。

小笠原欣幸指出，這項由《中國時報》旗下艾普羅行銷市場研究股份有限公司進行的民調，公佈了三位國民黨潛在候選人與他們的假想對手民進黨鄭朝方的支持率對比。結果顯示，鄭朝方的支持率高於三位國民黨人士，在國民黨人士中，徐欣瑩支持率最高，與鄭朝方相差2.9個百分點；林思銘位居第二，與鄭朝方相差12.2個百分點；陳見賢排名第三，與鄭朝方相差18.5個百分點。

小笠原欣幸指出，該調查還詢問了縣民對賴清德總統和楊文科縣長的滿意度。結果顯示，38.4%的受訪者對賴清德表示滿意，49.6%表示不滿意；58.8%的受訪者對楊文科表示滿意，32.6%表示不滿意。這些數據清楚地表明，國民黨在新竹縣的優勢地位依然沒有改變。

小笠原欣幸分析，民進黨鄭朝方在此次民調中領先（或表現比預期的好）可能得益於新竹科學園區的外溢效應：竹北市的人口快速增長，以及這些新居民半導體IT行業的工程師，期待對新竹縣傳統地方政治結構發生變化。然而，由於這是明年縣長選舉的首次民調，未來的支持率尚不明朗，因此無需過度解讀。

小笠原欣幸認為，從賴清德和楊文科的滿意度可以看出來，國民黨在新竹縣的基本盤相當穩固，鄭朝方的勝算在於盡可能淡化民進黨的色彩，避免政黨對決，並凸顯在竹北市地方治理方面的成績。

小笠原欣幸說，對於3位國民黨人士來說，避免選民感到厭倦至關重要，因為自2001年以來，已有三位國民黨縣長執政長達25年。在維持政策連續性和穩定性的大框架下，既要符合既有的政治結構的利益關係，又要回應新居民對變化的期待，同時要回歸於政黨對決，這或許是國民黨候選人獲勝的關鍵。

該份民調調查主旨為新竹縣縣長選情民意調查，以設籍在新竹縣，年滿20歲以上的選民為調查對象。調查日期為民國114年11月20-22日，調查時間為晚班18：00至21：30。採用電腦輔助電話訪問系統(CATI)，結合訪員、電話系統及電腦網路的方式進行調查。調查以中華電信資料庫進行抽樣，採末2碼隨機方式抽出電話號碼。

此次調查共完成1,070份有效樣本。在95%的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0%內。研究以SPSS交叉分析軟體運用次數分配及百分比等統計量數來描述調查結果，並依調查資料測量尺度(measurement scale)的不同，輔以卡方檢定來進行題組間關係的檢驗。