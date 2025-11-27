向海致敬再升級！台東首創跨局處海岸成果發表　表揚年度績優團隊

▲台東首創跨局處海岸成果發表。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府27日首度舉辦「114年度向海致敬—海岸清潔維護計畫」跨局處成果發表暨頒獎活動，邀集中央機關、縣府局處、鄉鎮市公所及漁會共同參與，盤點今年海岸清理的執行成果，並公開表揚績優團隊。此次活動展現縣府整合跨機關力量的成果，也象徵台東朝向制度化海岸治理與環境永續邁出重要一步。

台東縣政府表示，台東擁有176公里全國最長海岸線，面對海洋永續不僅具有挑戰，更肩負重大責任。縣府近年推動跨局處整合，運用智慧通報系統，並結合民間力量與在地協力模式，建立「快速應變」與「常態清理」並行的治理架構，同時透過淨海行動、源頭減塑與環境教育，逐步強化海岸生態保護與產業共榮。

環保局指出，台東縣配合環境部推動「向海致敬—海岸清潔維護計畫」，以「定時清、立即清、臨時清」三大策略落實海岸維護，並串聯各局處與鄉鎮市公所，使清理作業不中斷。今年更首次試辦跨局處成果發表與獎勵機制，透過公開評選及頒獎方式，鼓勵機關強化橫向合作與資訊共享，並以制度化激勵提高執行效率。

環保局進一步說明，今年新增的「向海致敬夥伴獎勵機制」採書面審查與簡報兩階段方式，評分涵蓋清理成效、成果登錄與通報即時性、跨單位協作、創新作為等指標。今年共評選出特優3名、優等2名，並於活動中公開表揚，以肯定各單位在海岸管理與宣導推動上的專業投入。

環保局強調，台東海岸不僅是自然資產，更與生活、觀光、漁業及文化密切相連。未來將持續整合中央、地方與民間力量，深化源頭減量、清潔維護及教育推廣，透過制度化協作平台強化通報與支援機制，讓「向海致敬」成為台東邁向永續的日常行動。

「成果績優夥伴」獲獎名單

特優：

．經濟部水利署第八河川分署

．農業部林業及自然保育署台東分署

．交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

優等：

．台東縣政府教育處

．台東縣政府農業處漁業畜產科