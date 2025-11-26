攜手推動清新永續家園　台東環保局表揚空品維護績優單位

▲台東縣環保局表揚空品維護績優單位。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為感謝企業與各公私部門對空氣品質提升的長期投入，台東縣環保局25日舉辦「114年空氣品質維護及改善表揚大會」，共有33家單位獲獎，從寺廟、餐飲業者到企業與工程團隊，皆因在污染防制、環境管理與永續推動上的努力而受到肯定。

台東縣政府表示，台東向來以自然環境與良好空氣品質著稱，為維持這項優勢，縣府多年來持續推動污染減量措施，並透過跨部門合作與社區參與，建立兼具環境保護與地方特色的治理模式。此次獲獎單位在各自領域展現高度配合度，不論是在社區廟宇推動減香減爐、餐廳落實節能減排，或是企業與工程單位遵循空污防制規範，都讓台東的空氣品質保持全國前段班。

環保局指出，即使台東的污染源相對有限，仍會面臨移動污染源、固定污染源及施工揚塵等挑戰。近年來，縣府持續推動柴油車自主管理制度，也配合環境部政策汰換高污染車輛，有效降低排放量；企業端方面則透過「好空氣企業優良行動標章」制度，鼓勵業者導入自主管理與永續理念；在工地揚塵部分，藉由評選優質工程與稻草蓆鋪設績優隊伍，促成良性競爭，使抑制揚塵的作為更加落實。

此外，包括「環保寺廟」、「好客餐廳」與「空氣品質淨化區認養」等計畫，也持續吸引地方團體加入，展現全民環保的精神。環保局表示，希望透過年度表揚活動，鼓勵更多單位投入空品維護行列，讓台東能在永續發展道路上持續前進，打造清新宜居、適合生活與旅遊的美好城市。