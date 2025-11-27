深耕永續觀光產業鏈　縣府攜手30家在地業者推動台東永續慢旅

▲「2025台東永續觀光產業輔導計畫」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動永續旅遊、促進在地產業低碳轉型，台東縣政府推動「2025台東永續觀光產業輔導計畫」，並於今（27）日舉辦成果展記者會，公開呈現今年輔導30家業者的永續轉型成果。縣長饒慶鈴表示，台東的永續旅遊不是短期口號，而是一條必須與業者、社區、旅客共同前行的道路。縣府鼓勵商家發展慢旅遊程、增加綠色採購與節能設備，讓台東觀光朝向兼顧環保與公益的永續方向穩健前進。

饒慶鈴指出，縣府與「食、宿、遊、購」四大領域合作，今年的示範點包括20家旅宿、4家遊程、4家餐飲、1家文創及1家伴手禮業者。輔導過程自工作坊共學到個別診斷，內容涵蓋永續認證輔導、碳足跡盤查、環境友善設備建置與綠色行銷等規劃。今年成果包括11條台東慢旅主題遊程上架、台東慢旅品牌識別建立，以及7家業者申請GTS綠色旅行標章與GDG綠色餐飲指南等國際永續認證。

成果展以「台東慢旅｜Go Slow, Go Taitung！」為主題，縣府交觀處長卜敏正表示，此次展覽設計五大沉浸式體驗區，讓永續不再停留在政策語彙，而是成為旅客可直接感受的生活方式。他說，「慢」正是台東回應世界的方式，也是旅人愛上台東的理由。

卜敏正補充，展覽內容涵蓋減塑節能、綠色採購、循環包裝、在地食材運用、深度導覽、文化體驗、低碳旅遊與品牌形象重塑，全面呈現台東永續旅遊的實質進展。

展區以五大主題呈現永續亮點：

● Slow Food——展出友善漁法、生態農作與小農早餐，包括旗遇海味、力卡咖啡、柴米 Daily Kitchen、小貓兩三隻、幸福旅行舍民宿。

● Slow Stay——展示旅宿的低碳房型、環保備品與綠色接待，如娜路彎旅館、布客森林、愛上台東藍、仲夏綠茵民宿。

● Slow Craft——由青澤、好時果物、奧麗雅安、知本金聯世紀旅館呈現友善包裝與永續伴手禮設計。

● Slow Learning——展出綠島、池上、金崙、都蘭等地深度遊程，由夏卡爾、大地穗日一號、東方雲、悠閣旅民宿、穀臼那哪、米麻岸工作室傳遞在地知識與文化。

● Slow Adventure——以滑索、賞鯨、暗空導覽、生態遊程等呈現永續冒險精神，合作業者包括竹湖山居、夫魯克民宿、晉領號、熊良心、浮定生活基地。

30家永續夥伴的轉型故事可於《台東慢旅》粉絲專頁與官網瀏覽，相關遊程亦可線上查詢與預訂。