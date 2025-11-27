廚師化身暖心天使送物資　家扶中心喜獲知名運動拖鞋

▲廚師化身暖心天使送物資。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東關山知名美食店家「經濟小吃」26日將一批國產運動氣墊拖鞋捐贈給台東家扶中心關山服務處，讓家長與孩子們在家扶日活動中挑選到合適的新鞋，現場氣氛溫馨。家扶中心表示，今年雖受颱風與豪雨影響，但社會愛心從未間斷，這份支持也鼓勵許多家庭期盼日後能成為「幫助他人的人」。

家扶中心關山服務處每兩個月舉辦一次家扶日，除原有的物資發放外，今日特別加入「經濟小吃」老闆兼主廚李峰全捐出的運動拖鞋。關山區扶幼委員會主任委員林建宏代表頒贈感謝狀，他表示，在天氣驟冷之際收到來自社會的暖流，令人格外感動，也感謝善心民眾長期支持家扶。

李峰全說，自己平時熱愛運動，常參加馬拉松，因此結識不少跑友。這次因緣際會獲得一批國內製造的氣墊拖鞋，甚至有跑者會穿它參賽，因數量可觀，他決定全數捐作公益。經聯繫家扶中心後，今日在池上鄉長兼扶幼委員會主委林建宏的見證下，正式捐出這批物資。

家扶中心社工表示，拖鞋數量充足，讓每戶受助家庭可挑選兩雙，不少家長幫孩子細心試穿。受扶助的賴壐郎說，新拖鞋的品質比平常買的好許多，非常感謝社會大眾與家扶中心的協助，希望未來能走出經濟困境，也有能力回饋社會。