地方 地方焦點

疑犯趁颱風夜行竊工地電纜線　台東刑警大隊迅速追緝到案

▲疑犯趁颱風夜行竊工地電纜線。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲疑犯趁颱風夜行竊工地電纜線。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局刑事警察大隊近日偵破一起趁著颱風風雨侵襲時潛入工地行竊的案件。犯嫌利用深夜風雨大、視線不佳的時機，剪斷並竊取大量電纜線，但警方以監視器影像為線索迅速追查，短時間內將人犯逮捕到案，全案依竊盜罪送辦。

案件發生於今年9月22日深夜，當時颱風外圍環流影響台東，風強雨驟，位於縣內的某建築工地因天候惡劣而停工。隔日工地人員巡視時發現多捆電纜線遭剪斷失竊，立即向警方報案。

刑警大隊成立專案小組後，調閱周邊監視器畫面，發現一名男子利用風雨掩護，翻越圍籬進入工地，再以工具分批剪取、搬運電纜線離開現場。警方循線鎖定嫌犯，並於9月28日持搜索票將彭姓男子查緝到案，現場也查獲遭竊電線。

警方並未就此收手，持續擴大追查竊案通聯與犯案足跡。10月31日，警方在卑南鄉富山國小富原分校當場查獲翁姓、陳姓兩名犯嫌，正準備竊取校園鋁門窗，現場起出鋁門窗以及各式犯案工具。三名嫌犯均依竊盜罪移送台灣台東地方檢察署，警方並建請檢察官聲押，以防其再度犯案。經檢方偵訊後，法院裁定羈押。

台東縣警察局表示，極端天候常使工地或停工場所成為竊嫌覬覦的目標，呼籲工地負責人加強出入口管控、巡邏與監視設備，避免成為犯案熱區。同時也提醒民眾切勿心存僥倖，以為天候惡劣就能躲過警方查緝，警方對於竊盜等犯罪將依法究辦、絕不寬貸。

警方強調，將持續強化治安防護與犯罪偵蒐，守護縣民財產安全，共同維護台東治安品質。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

