打造育兒友善幸福城市　台東太麻里綜合社福館動土

▲台東太麻里綜合社福館動土啟動全齡照護新篇章。（圖／記者楊晨東翻攝)

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府26日舉行「台東縣太麻里綜合社會福利館」動土典禮，象徵縣府在建構全齡照顧與育兒友善社會的政策推進上，再邁進重要一步。未來將興建一座四層樓的綜合型社福館，整合托育、家庭支持與心理衛生等服務，預計成為南迴地區重要的家庭支持基地與社區共融中心。

縣長饒慶鈴表示，縣府以「家庭為核心、社區為基礎」作為社福政策主軸，近年逐步擴大相關硬體與服務量能。台東市區兒少家庭福利館已於今年7月啟用，太麻里社福館預計116年3月完工；東海岸地區關注的成功鎮福利館用地也已取得，將於明年啟動規劃。她指出，太麻里社福館未來將配置29名專業社福人力，不僅強化南迴地區照護服務，也創造在地就業機會。

饒慶鈴說，縣府正以區域串聯方式打造更完整的社福網絡，包括市區兒少家庭福利館、明年6月啟用的樂齡社福大樓、明年底的全民運動館青少年服務中心，以及海濱、寶桑、仁和三處社會住宅，逐步落實讓「父母安心工作、孩子快樂成長、長者幸福頤養」的願景。

社會處長陳淑蘭表示，新的綜合社福館將興建於太麻里萱愛館舊址，拆除後興建四層樓建物。一樓規劃為「社會福利服務中心與心衛中心分站」，配置15名人力，設有會議室、實物銀行與家庭會談室，提供更貼近生活的即時服務。二樓設置公設民營托嬰中心，配置11名人力，可收托32名幼童。三樓作為托育資源中心，提供0至6歲幼兒分齡活動空間及家庭諮詢，並由專業托育及社福團體提供課程與指導。四樓則規劃為開放式多功能空間，包含多媒體教室、團體教室，將開放給鄰近學校與社區團體使用。

陳淑蘭說，目前台東縣有11家托嬰中心，縣府將持續提升托育量能，預計至117年新增8家托嬰中心，可增加240個收托名額，讓更多家庭受惠，進一步提升縣內托育覆蓋率。