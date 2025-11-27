2025全球10大乾淨機場！桃園機場「勇奪第9」　日本4機場霸榜

▲桃園國際機場在全球乾淨機場排行中獲得第9名。（圖／記者彭懷玉攝）



記者王佩翊／編譯

英國獨立航空服務評鑑機構Skytrax公布2025年度全球最乾淨機場榜單，由日本東京羽田機場再度蟬聯冠軍寶座，而台灣桃園國際機場也勇奪第9名殊榮，與日本4座機場同時躋身前十強。

根據Skytrax最新發布的「2025年全球最乾淨機場」評選結果，東京羽田機場再度取得第一名，新加坡樟宜機場緊追在後居次，卡達哈馬德國際機場則拿下第三名。其後依序為首爾仁川機場、香港國際機場、名古屋中部國際機場、東京成田國際機場、關西國際機場、台灣桃園國際機場、蘇黎世機場。

其中台灣桃園國際機場獲得第9名，成功擠進前10名。根據Pulse報導，桃園國際機場展現了台灣對於全球衛生標準的堅持追求，近年來積極提升清潔基礎建設，導入現代化清潔系統，並推動多項永續發展計畫。機場方面更建置旅客意見回饋機制，持續改善服務品質，這些努力讓桃園機場在國際評比中站穩腳步。

Skytrax評比標準涵蓋洗手間整潔度、乾淨的候機室與安檢區，而餐飲場所的清潔度與垃圾回收方式也在評分範圍內。

對多數旅客而言，機場不僅是旅程的起點或終點，更代表一個國家給人的第一印象。在後疫情時代，清潔衛生已成為旅客選擇機場的重要考量因素。