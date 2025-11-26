冬天去東京發熱衣反而容易中暑！　女星提醒1事更該注意

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友預計明年1月前往日本東京，卻不知道該怎麼穿搭才能保暖，於是上網發文求助。曾在東京居住7年的女星歐陽靖提醒，如果不是需要長時間待在戶外的行程，「絕對不要穿發熱衣」，否則進到室內容易中暑，而且比起寒冷，更應該注意的是乾燥。

▲冬天前往日本要怎麼穿才保暖，掀起台灣網友討論。（圖／達志影像／美聯社）

一名網友在Threads上發文表示，因為明年1月要前往日本東京，但不知道該怎麼穿搭比較好，有人推薦洋蔥式穿搭，也有人說穿一件大衣就好，他個人比較怕冷，又很擔心會被電車暖氣熱到中暑，所以決定發文求助，希望大家給建議。

文章公開之後掀起網友留言熱議，其中，女星歐陽靖也留言分享個人經驗，她表示，自己在東京住過7年，不推薦太多層次的穿搭，否則進出室內外穿脫很麻煩，另外「絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑」，除非行程通通都是在戶外。

歐陽靖建議，最好的穿搭是「裡面薄長袖＋一件背心（調整用）＋保暖度非常好的厚羽絨外套」，而且比起寒冷，更應該擔心的是乾燥，戴上口罩可以預防喉嚨乾燥發炎，避免感冒，也要記得擦護手霜，以免過於乾燥引起不適，「祝旅途愉快！」

也有部分網友推薦「玉米式穿搭」，也就是一件內搭衣加上防風或防水的長版外套，這種穿法比洋蔥式穿搭輕便，進出室內外穿脫也很方便，適合需要頻繁進出室內外、長時間待在室內的人或者活動力高的孩童，但如果比較怕冷又必須長時間待在戶外，還是比較建議洋蔥式穿搭。