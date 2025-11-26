　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬天去東京發熱衣反而容易中暑！　女星提醒1事更該注意

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友預計明年1月前往日本東京，卻不知道該怎麼穿搭才能保暖，於是上網發文求助。曾在東京居住7年的女星歐陽靖提醒，如果不是需要長時間待在戶外的行程，「絕對不要穿發熱衣」，否則進到室內容易中暑，而且比起寒冷，更應該注意的是乾燥。

▲▼東京下雪,淺草寺雷門,淺草雷門,東京雪景。（圖／達志影像／美聯社）

▲冬天前往日本要怎麼穿才保暖，掀起台灣網友討論。（圖／達志影像／美聯社）

一名網友在Threads上發文表示，因為明年1月要前往日本東京，但不知道該怎麼穿搭比較好，有人推薦洋蔥式穿搭，也有人說穿一件大衣就好，他個人比較怕冷，又很擔心會被電車暖氣熱到中暑，所以決定發文求助，希望大家給建議。

文章公開之後掀起網友留言熱議，其中，女星歐陽靖也留言分享個人經驗，她表示，自己在東京住過7年，不推薦太多層次的穿搭，否則進出室內外穿脫很麻煩，另外「絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑」，除非行程通通都是在戶外。

歐陽靖建議，最好的穿搭是「裡面薄長袖＋一件背心（調整用）＋保暖度非常好的厚羽絨外套」，而且比起寒冷，更應該擔心的是乾燥，戴上口罩可以預防喉嚨乾燥發炎，避免感冒，也要記得擦護手霜，以免過於乾燥引起不適，「祝旅途愉快！」

也有部分網友推薦「玉米式穿搭」，也就是一件內搭衣加上防風或防水的長版外套，這種穿法比洋蔥式穿搭輕便，進出室內外穿脫也很方便，適合需要頻繁進出室內外、長時間待在室內的人或者活動力高的孩童，但如果比較怕冷又必須長時間待在戶外，還是比較建議洋蔥式穿搭。

更多新聞
更多新聞

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

天冷限定蔬菜好貴？　達人揭挑選密技：半斤能炒一大盤

台中知名機車行爆惡性倒閉　一票苦主崩潰「改車改到老闆跑路」

今晚雨擴大！　「下最多」地區曝

天琴颱風一路向西　最新路徑曝

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

台電施工挖破水管　新北板橋、土城多處地區停水至今晨5：30

喜樂影城桃園A19店要熄燈了！最後一場電影明年1／4上映

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座哽咽控廠商欺瞞　宣布永久停產

川普「立刻」打給高市早苗　挺日本還是請她別再踩北京紅線？

川普「立刻」打給高市早苗　挺日本還是請她別再踩北京紅線？

日本首相高市早苗25日向媒體證實，她「應川普總統的要求」預計與川普通電話。根據高市說法，通話內容主要將是川普向她說明美中關係的最新情況，而她則就美國推動烏克蘭和平的努力表達看法。日本官方並未透露更多細節，也沒有公開提到台灣或中日緊張，但時間點格外敏感——就在24小時內，中國國家主席習近平才罕見主動致電川普，親自對美重申「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一部分」，同時對中日圍繞台灣的爭端釋放強烈不滿。

台灣人最多！　東京新建公寓「海外買家激增」

台灣人最多！　東京新建公寓「海外買家激增」

中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示

中日緊張關係升高　帶給台灣3點重要啟示

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

日本超量儲存鈽「實質擁核」風險升高　

日本超量儲存鈽「實質擁核」風險升高　

日本東京冬天歐陽靖

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

