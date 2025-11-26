日本旅遊注意！東京擬課「3％住宿稅」無上限　住越貴繳越多

▲東京都正準備大幅改動現行的住宿稅制度。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

東京都正準備大幅改動現行的住宿稅制度，從原本每晚收取100至200日圓的定額方式，改為直接對住宿費用課徵3%的定率制度，且不設金額上限，高級飯店住得越貴、稅就繳得越多，且民宿也將被一併納入課稅範圍。

根據《讀賣新聞》報導，東京都自2002年10月起，以固定金額向旅客徵收住宿稅，每人每晚若住宿費在1萬至1萬5000日圓未滿，須繳100日圓；超過1萬5000日圓則要繳200日圓，相關收入會投入觀光施策。

不過，隨著訪日旅客暴增，行政成本攀升，住宿稅已難以支應觀光相關開支，今年度預算中，住宿稅收入預估僅69億日圓，但觀光施策費卻高達306億日圓，落差明顯。

相關人士透露，東京都準備大幅改動現行的住宿稅制度，最快在今年度內把修法案送進都議會。

根據制度草案，未來將直接課徵3%的定率制度，且不設金額上限，不只有飯店、旅館，就連民宿與簡易宿所也將納入課稅對象，預估稅收將翻倍，達到百億日圓以上規模。

東京都認為，改採定率制能更貼近物價與景氣變化，也能針對高房價住宿更合理徵稅，但旅宿業者負擔的代收作業也將跟著增加。

日本國內已有北海道倶知安町在2019年導入2%定率住宿稅，沖繩縣則目標在2026年度內跟進。