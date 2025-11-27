南投家扶學校暨社區認養計畫10年有成　偕舞獅隊發表成果

▲南投家扶辦理才藝隊和學校暨社區認養成果發表活動。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶長期投入南投地區「學校暨社區認養計畫」，10年來已與十間偏鄉學校合作，將資源導入學校，讓孩子從團隊合作、網絡連結到舞台展演，在學習過程中培養人際互動與表達能力，更從中建立自信，學會面對挑戰、勇於表達。

南投家扶中心於11月23日在埔里酒廠舉辦「2025年才藝成果發表會」，由南投家扶各才藝隊及偏鄉學校團體輪番上陣，向社會大眾展現一整年的學習成果，邀請民眾一同見證孩子們的活力與才華點亮。

南投家扶表示，過去有感於南投地區幅員遼闊、偏鄉學校資源不足，甚至在扶幼工作推動上，發現孩子們經常獨留、無足夠教育與營養資源，甚而衍生風險、發展受限，因此於2016年啟動「學校暨社區認養計畫」，協助在地社區兒童、少年不用離開學校，也能就近、持續、穩定獲得學習機會，好好上學，平安成長，合作學校包括埔里鎮史港國小、仁愛鄉德鹿谷國小、魚池鄉共和國小、國姓鄉北港國小、鹿谷鄉初鄉國小及內湖國小，以及水里鄉民和國小、永興國小、新興國小和郡坑國小。

才藝隊則有舞獅、舞蹈、模型及頑玩（繪畫及多媒材創作），滿足孩子們在動靜之間的需求；南投家扶表示，今年適逢舞獅隊成立10週年，本次活動特別邀請多位已經離隊的學長回歸，與學弟妹們同台演出，如自立青年「阿誠」從草創時期就加入，從學員一路成長為助教，他認為參加舞獅隊不只是技藝的學習及發揮潛能的機會，過程中教練及社工也陪伴他面對成長階段的迷惘，讓其更有力量面對生活，南投家扶中心李雅婷主任表示，期望讓孩子在學習過程中體驗堅持與團隊合作的力量，並從中找到自我價值。