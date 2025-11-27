安置能量不及受虐通報速度　母女兩代傳承寄養家庭籲更多人投入

▲資深寄養家庭家長鄒淑娟已陸續照顧過三名安置男童。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年來兒少受虐事件層出不窮，不時攻佔各大媒體版面，據統計平均每天100至200通報案件、需安置人數不斷攀升；南投家扶中心和縣政府聯袂呼籲，現有寄養家庭照顧能量能已近極限，除鼓勵「兩代傳承」、希望現有寄養家庭子女接棒，更廣邀社會大眾加入。

南投家扶中心今日舉行「114年度寄養家庭招募記者會」，南投縣社會及勞動局長林志忠、縣議員林儒暘和簡千翔都到場參加，也邀請到資深寄養家庭家長鄒淑娟，以及其女王嘉琳分享經驗，母女倆同時挑起裝有寫著「同理」、「陪伴」、「溫暖」、「付出」、「支持」紙積木的扁擔和籮筐，象徵愛和責任的分擔、傳承。

鄒淑絹曾任幼稚園教師30多年，於106年、近60歲時加入寄養家庭行列，因為愛孩子，加上教育經驗豐富，已陸續照顧3名男孩；王嘉琳幫忙母親照顧寄養童之餘，亦認同媽媽的理念與付出，在獲得先生同意後，成為寄養家庭新一代的生力軍，兩代寄養家庭一起為受虐失依的寄養兒少打造幸福安全家園。

王嘉琳表示，因為知道照顧寄養童的不容易，更覺得有能力的人要幫忙扛起照顧兒少的重擔，不僅是幫媽媽分擔，也是幫社會分擔，「寄養兒少從小即遭遇逆境，我也希望用我們的付出，讓孩子知道自己是值得被愛、被關心、被祝福的，每個孩子都是禮物，也都該被好好疼惜。」

▲鄒淑娟母女共同扛起寄養家庭的重任、傳承大愛陪伴受傷的孩子。（圖／記者高堂堯攝，下同）

林志忠表示，南投現有38戶寄養家庭、照顧79名兒少，已接近飽和；而政府的力量有限，即便第一線的兒保社工努力訪查保護孩子，但孩子需要安置時，卻常面對苦無安置處所的窘境。

南投家扶中心主任李雅婷透露，全台兒少通報案件去年達6萬2000多件，今年上半年更突破3.6萬件、安置3200名孩子，平均每天有18人需安置或安置中，其中南投寄養家庭目前38戶屬服務中、僅2戶屬儲備中，但每天有6至7名孩子被通報需要被安置，寄養家庭家長平均已達55歲，加上也有家長陸續退休、服務量遠跟不上需求量；雖然中央已取消過去家長滿65歲即強制退休的門檻，但近半數兒童有身心創傷或特殊需求，新家庭的培訓需1.5至2年，全縣寄養家庭缺口仍迫在眉睫。

縣府及家扶中心鼓勵更多善心人士投入寄養家庭行列，不限年齡，只要有穩定生活能力、有愛心即可，家扶也設立招募專線049-2222080，期盼更多家庭響應，一起幫助被虐待疏忽的孩子能獲得安全、健康、快樂的成長環境。