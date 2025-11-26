　
地方 地方焦點

醫療奉獻獎全國10名得主揭曉　南投3仁醫終身致力偏鄉醫療獲獎

▲榮獲第35屆醫療奉獻獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲賴力行（左3）、林慈龍（右3起）、胡錫鰹榮獲第35屆醫療奉獻獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里基督教醫院賴力行、仁愛鄉健安診所林慈龍、鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹等3位醫師，因長年深耕偏鄉、守護縣民健康，展現醫者仁心的信念與價值，榮獲第35屆「醫療奉獻獎」殊榮，且在全國僅10位得獎者中，南投就有3人入選，縣長許淑華表示與有榮焉，感謝3位「南投之光」們讓人感受到最溫暖的力量。

3位獲獎醫師25日在南投縣醫師公會榮譽理事長汪清及縣府衛生局長陳南松陪同下至縣府拜會，由許淑華親自致贈感謝狀與紀念品。

▲終身致力偏鄉醫療，南投3位醫師榮獲第35屆醫療奉獻獎。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，賴力行出生在仁愛鄉部落，曾先後於信義、仁愛2鄉衛生所等6個單位服務過，人如其名的他凡有助於山地醫療的事情，都親自身體力行，如今累計行醫40多年、已72歲，甚至曾罹癌仍退而不休，持續帶領埔基醫院醫療團隊深入原鄉偏遠部落巡迴，也曾捐出保安宮奉獻獎的100萬元獎金給醫院，並引進全台第一台牙科巡迴車、直接開進國小校園診治；他說自己做事很嚴格，讓同事都承受壓力，感謝所有同仁的協助和支持，也說只要自己身體、頭腦都還可以，會持續做下去、全心無私的將一生都奉獻給原鄉。

▲終身致力偏鄉醫療，南投3位醫師榮獲第35屆醫療奉獻獎。（圖／南投縣政府提供）

30多年來都堅守仁愛鄉健安診所的林慈龍也已68歲，他從小在霧社長大，深刻感受到偏鄉醫療與人力的不足，在民國81年回到山上接棒父親林金梁的醫療志業，父子倆累計堅守仁愛鄉山區醫療已超過77年，幾乎全年無休提供醫療服務，現在診所也配合霧社急診醫療中心，讓當地民眾24小時都能找得到醫師，二代鄉情的延續，成為部落居民最信任的在地診所。

▲終身致力偏鄉醫療，南投3位醫師榮獲第35屆醫療奉獻獎。（圖／南投縣政府提供）

62歲的胡錫鰹行醫30多年來投入服務鹿谷鄉民，以鹿谷鄉衛生所醫師身分串起社區健康網絡，最能代表基層醫療精神；胡錫鰹笑稱自己是公衛老兵，他當年是以公費生身分下鄉，卻一待超過30年，並在鹿谷成家立業，也說工作就是生活，即使在確診癌症時仍抱著病體回鄉堅守診間，陪伴在地鄉親走過各項難關，給足居民安心感和信任感。

許淑華表示，相當感佩三位醫師數十年如一日的服務精神，不畏原鄉、偏鄉路途遙遠或設備有限，仍堅守醫師專業守護生命、克服難關，以專業的醫療行動與愛心，長期陪伴偏鄉居民的健康；縣府衛生局長陳南松表示，這次3人獲獎榮耀對該縣所有醫療人員來說都是很大的鼓勵，更是南投醫療韌性的成果。

偏鄉醫療奉獻獎賴力行林慈龍胡錫鰹

