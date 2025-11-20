　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

東森爸爸上陣！王令麟換穿99號球衣　與萬豐學童溫暖相見、擊出熱血承諾

▲東森爸爸送愛到萬豐國小！王令麟陪孩子揮棒「愛的早餐」19年助4萬偏鄉童。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲萬豐國小是東森慈善基金會「愛的早餐」計畫長期支持的學校之一，「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟近日親自送愛到學校，除送上保久乳、堅果零食等營養物資給全校師生，並提供加菜金作為社團發展基金。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台中報導

戰鼓聲響，震徹校園。這股充滿力道的迎賓樂音，來自台中萬豐國小戰鼓隊的孩子們，以震耳的鼓點開場，緊接著由舞蹈社以流暢優雅的身段接力表演，在歡快的氣氛中，「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟於18日親自到校參訪，與全校師生溫暖相見，除了欣賞學生才藝、體驗咖啡手沖，還走上球場與棒球小將熱情交流，並送上營養物資及加菜金，場面溫暖。另外來自德芙蘭、圳堵、福民、崑山等四所同樣吃「愛的早餐」台中區國小校長，以及近20位東森購物中部愛心會員也受邀出席，共同見證暖心時刻，陪孩子度過最精彩的一天。

東森慈善基金會自2007年起推動「愛的早餐」，19年來持續為偏鄉與非都會地區的孩子提供每日所需營養，累計已有超過4萬名學童受惠，這份長期的愛心也來自於東森購物攜手會員的發票捐贈，該行動發起至今，每年平均可收到多達400萬張，年平均中獎所得7、8百萬元，透過東森慈善基金會暖心牽線投入「愛的早餐」。其中，萬豐國小是此計畫長期支持的學校之一，目前全校200多位學生，因為有「愛的早餐」支持，學生數維持穩定，未受少子化影響。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲戰鼓社以震耳的鼓聲為活動揭開序幕。

「七年來，感謝東森愛的早餐、送愛到部落的計畫，以及東森會員們的愛心捐贈，讓我們有這麼多資源成就孩子」，活動當天，萬豐國小校長陳厚仁站在台上，向東森表達由衷的謝意並提到，萬豐國小屬於台中市的非山非市型學校，教育願景是「萬分精彩、豐富美好」，期待透過多元學習，讓孩子找到真正的自己，學習路上有更多強烈的記憶點，而東森慈善基金會長期的贊助，不僅提供營養補給，更是學校四大社團－戰鼓、棒球、舞蹈、田徑發展的重要資源，「東森爸爸帶領著所有會員，集小愛成大愛、大手牽小手，謝謝東森讓孩子有非常大、努力的成長動力。」

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼「東森爸爸」王令麟體驗打戰鼓，並致贈加菜金贊助社團發展資源，其中田徑社學生特別準備親手製作的卡片感謝東森慈善基金會長期支持。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

在活動中，學生展現滿滿活力，「東森爸爸」應邀體驗戰鼓，首次上陣就掌握訣竅、迅速上手，引來現場陣陣掌聲。隨後，六年級學生化身小小咖啡師，穿上圍裙，站在吧台前，語氣略帶緊張，動作卻格外熟練，專業介紹咖啡豆、手沖器具與流程，東森爸爸全程投入仔細聆聽，在孩子們的指導下完成一杯手沖，開心直呼「咖啡很香」，也將沖泡好的咖啡親手分享給在場的東森會員。

特別的是，這間由小小咖啡師運營的咖啡店，源自學校的「小小公益家」課程，藉由咖啡作為媒介，帶領孩子學習實踐公益，形成「善」的力量，而每年校慶所得捐款不扣任何成本，直接捐給學生票選的社福機構，今年投票決定將募款捐給「臺灣山林復育協會」，這份善意不只滋養校園，也延伸到更遠的地方，將愛心擴及到了自然生態的照顧上，同時展現了萬豐國小獨特的公益教育視野。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼小小咖啡師和東森爸爸一起沖泡咖啡，並且和東森愛心會員分享。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

戶外棒球場則將氣氛推向高潮。「東森爸爸」王令麟率領一級主管組成東森棒球隊，迎戰去年於福建參加「第一屆東森盃海峽兩岸少棒賽」拿下季軍的萬豐少棒隊。開賽前，小將們特地帶著東森爸爸齊聲高喊隊呼，並獻上繡有背號99的專屬球衣和球帽，友誼賽正式展開後，東森隊率先攻擊，王令麟擔任第一棒上陣並成功將球擊出，奮力奔上一壘，隨後第四棒一記強勁掃向外野的深遠安打，一口氣將壘上三人送回本壘，將王令麟護送得分，展現出東森隊驚人的打擊實力。攻守交換時，王令麟則改任外野手，持續在場上奔馳。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟率領集團同仁組成東森慈善基金會棒球隊，與萬豐國小棒球隊展開友誼交流賽。賽後，他當場送上簽名手套、簽名球給球隊，學校也特地回贈紀念球。

賽後，王令麟當場送上簽名手套、簽名球給球隊，由球員代表接受，學校也特地回贈紀念球，為這場超越年齡、活力四射的熱血交流留下難忘回憶。棒球小將們回憶起去年受邀參與東森盃兩岸少棒賽，語氣充滿期待地表示，「希望東森爸爸可以再帶我們出國比賽」。現場邀請東森購物會員與東森爸爸同行，首次走入愛的早餐受助學校深受觸動，看到自己平日捐發票「小小舉動」堆疊成孩子每天早晨的力量，轉化成孩子們的笑容，內心充滿感動。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森慈善基金會與東森購物會員們的愛心堅持，讓這條公益之路走得幸福美滿。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

這場愛心交流，不只讓王令麟再次感受到陳厚仁校長帶領下的教育成果，學童「萬分精彩」的小學生活，他也特別向到場的東森購物會員致謝提到，「愛的早餐」計畫走過18年，幫助偏遠地區幫助超過4萬個孩子獲得營養補給，這份關懷也延伸至高等教育，第一批受助學子陸續進入大學，近兩年有近百位學子持續領取「愛的早餐大學獎學金」，因為會員們的愛心與基金會的共同堅持，讓這條路走得幸福美滿，讓愛一直傳遞下去。

王令麟進一步指出，東森慈善基金會除了營養支持，也積極推動多元活動，如去年舉辦兩岸少棒賽，萬豐國小和花蓮光復國小皆取得亮眼成績。看到孩子們展現這麼好的才藝，他內心滿是感動，未來包含少棒賽和每年東森聖誕點燈在內的活動都將持續舉辦，讓愛心在台灣遍地開花，成為基金會持續走下去的力量。

延伸閱讀：

送愛到部落專題報導
愛的早餐專題報導  

東森力挺新北教育推動月經平權　捐贈2.2萬份衛生棉送暖偏鄉學子
早餐是夢想的開始！王令麟頒發獎學金延續愛的循環　助學子點亮追夢新里程
挹注長照支持網！東森王令麟捐助婦女新知　協力照護家庭照顧者
災後不孤單！陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又辣又美！迎接子瑜回家　黃捷露腰熱舞：本週我挺藍
快訊／出關首日就亮燈！　5檔PCB股漲停開趴
抽中賺108萬！　鴻勁申購中籤率出爐
知名韓系服飾欠稅153萬！百件流行款遭查封　氣質闆娘崩潰
胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅！　她美得像AI爆紅
快訊／高雄又一座垃圾山！　疑從台南偷倒
今晨又冷一波！　一周氣溫圖出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

一張發票一份溫暖！東森爸爸送愛到萬豐　愛心會員同行見證「愛的早餐」力量

東森爸爸上陣！王令麟換穿99號球衣　與萬豐學童溫暖相見、擊出熱血承諾

「永齡銘馨盃」點亮青春光芒　ENERGY牛奶為年輕舞者打氣

天主教中華聖母基金會20週年募款　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

一張發票一份溫暖！東森爸爸送愛到萬豐　愛心會員同行見證「愛的早餐」力量

東森爸爸上陣！王令麟換穿99號球衣　與萬豐學童溫暖相見、擊出熱血承諾

「永齡銘馨盃」點亮青春光芒　ENERGY牛奶為年輕舞者打氣

天主教中華聖母基金會20週年募款　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

泰山200米紫瀑再現！「蒜香藤爆開」本周末最美　新裝置一起拍

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

羅東房市自成一格「價沒跌」　在地指1產品仍是秒殺件

冬日節慶新品推薦！Gucci銀色馬銜扣芭蕾鞋、ISSEY MIYAKE袖子系列超Q

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

主動式台股ETF受益人、規模同創新高　4檔進場搶募

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

佐佐木朗希新賽季「先發規劃」曝光　羅伯斯：讓他好好休息

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

公益熱門新聞

牛奶驚喜現身　為年輕舞者打氣！

王令麟換穿99號球衣　與萬豐學童溫暖相見

東森爸爸送愛到萬豐　愛心會員同行見證愛的早餐力量

楊貴媚號召援手「撐起家的形狀」

送愛到部落／原民童感謝東森爸爸

藝術家造行動小屋　讓遊民也有家

兩岸公益論壇廈門登場

《逆光飛翔》公播　鼓勵台東學童

追夢！善耕365將送弱勢生上太空

潤潤坐上旋轉木馬　俞嫺感動落淚

手工肥皂背後的洋蔥故事

一張發票匯集大力量助2萬名學童

王令麟前進花蓮幫助吉拉卡樣農場

劉喬安揪友助弱勢兒　親口餵食

更多熱門

相關新聞

Joeman涉持大麻拍反毒片抵勞務　授權新北檢播放

Joeman涉持大麻拍反毒片抵勞務　授權新北檢播放

YouTuber「Joeman」九妹（翁雋明）2023年被新北地檢署查獲涉嫌持有大麻毒品，認罪獲緩起訴、須提供100小時義務勞務，翁男將時數用於製作3部反毒、反詐影片，日前授權新北檢公布於《臺灣新北地方檢察署影音專區》YT頻道，已完成緩起訴處分附加條件，新北檢希望藉由翁男知名度與親身體驗，發揮宣導預防犯罪效果。

連鎖餐飲集團台南開幕　捐贈餐券並宴請弱勢團體

連鎖餐飲集團台南開幕　捐贈餐券並宴請弱勢團體

曼秀雷敦「攜手北捷」用音樂與擁抱傳遞愛

曼秀雷敦「攜手北捷」用音樂與擁抱傳遞愛

愛爾麗常如山花蓮一日兩公益

愛爾麗常如山花蓮一日兩公益

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

關鍵字：

公益愛心雲愛的早餐王令麟公益東森爸爸偏鄉東森慈善基金會送愛到部落萬豐國小

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

台積電洩密？前工程師：非常棘手

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面