東森爸爸上陣！王令麟換穿99號球衣　與萬豐學童溫暖相見、擊出熱血承諾

▲東森爸爸送愛到萬豐國小！王令麟陪孩子揮棒「愛的早餐」19年助4萬偏鄉童。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲萬豐國小是東森慈善基金會「愛的早餐」計畫長期支持的學校之一，「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟近日親自送愛到學校，除送上保久乳、堅果零食等營養物資給全校師生，並提供加菜金作為社團發展基金。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台中報導

戰鼓聲響，震徹校園。這股充滿力道的迎賓樂音，來自台中萬豐國小戰鼓隊的孩子們，以震耳的鼓點開場，緊接著由舞蹈社以流暢優雅的身段接力表演，在歡快的氣氛中，「東森爸爸」東森慈善基金會董事長王令麟於18日親自到校參訪，與全校師生溫暖相見，除了欣賞學生才藝、體驗咖啡手沖，還走上球場與棒球小將熱情交流，並送上營養物資及加菜金，場面溫暖。另外來自德芙蘭、圳堵、福民、崑山等四所同樣吃「愛的早餐」台中區國小校長，以及近20位東森購物中部愛心會員也受邀出席，共同見證暖心時刻，陪孩子度過最精彩的一天。

東森慈善基金會自2007年起推動「愛的早餐」，19年來持續為偏鄉與非都會地區的孩子提供每日所需營養，累計已有超過4萬名學童受惠，這份長期的愛心也來自於東森購物攜手會員的發票捐贈，該行動發起至今，每年平均可收到多達400萬張，年平均中獎所得7、8百萬元，透過東森慈善基金會暖心牽線投入「愛的早餐」。其中，萬豐國小是此計畫長期支持的學校之一，目前全校200多位學生，因為有「愛的早餐」支持，學生數維持穩定，未受少子化影響。

▲戰鼓社以震耳的鼓聲為活動揭開序幕。

「七年來，感謝東森愛的早餐、送愛到部落的計畫，以及東森會員們的愛心捐贈，讓我們有這麼多資源成就孩子」，活動當天，萬豐國小校長陳厚仁站在台上，向東森表達由衷的謝意並提到，萬豐國小屬於台中市的非山非市型學校，教育願景是「萬分精彩、豐富美好」，期待透過多元學習，讓孩子找到真正的自己，學習路上有更多強烈的記憶點，而東森慈善基金會長期的贊助，不僅提供營養補給，更是學校四大社團－戰鼓、棒球、舞蹈、田徑發展的重要資源，「東森爸爸帶領著所有會員，集小愛成大愛、大手牽小手，謝謝東森讓孩子有非常大、努力的成長動力。」

▲▼「東森爸爸」王令麟體驗打戰鼓，並致贈加菜金贊助社團發展資源，其中田徑社學生特別準備親手製作的卡片感謝東森慈善基金會長期支持。

在活動中，學生展現滿滿活力，「東森爸爸」應邀體驗戰鼓，首次上陣就掌握訣竅、迅速上手，引來現場陣陣掌聲。隨後，六年級學生化身小小咖啡師，穿上圍裙，站在吧台前，語氣略帶緊張，動作卻格外熟練，專業介紹咖啡豆、手沖器具與流程，東森爸爸全程投入仔細聆聽，在孩子們的指導下完成一杯手沖，開心直呼「咖啡很香」，也將沖泡好的咖啡親手分享給在場的東森會員。

特別的是，這間由小小咖啡師運營的咖啡店，源自學校的「小小公益家」課程，藉由咖啡作為媒介，帶領孩子學習實踐公益，形成「善」的力量，而每年校慶所得捐款不扣任何成本，直接捐給學生票選的社福機構，今年投票決定將募款捐給「臺灣山林復育協會」，這份善意不只滋養校園，也延伸到更遠的地方，將愛心擴及到了自然生態的照顧上，同時展現了萬豐國小獨特的公益教育視野。

▲▼小小咖啡師和東森爸爸一起沖泡咖啡，並且和東森愛心會員分享。

戶外棒球場則將氣氛推向高潮。「東森爸爸」王令麟率領一級主管組成東森棒球隊，迎戰去年於福建參加「第一屆東森盃海峽兩岸少棒賽」拿下季軍的萬豐少棒隊。開賽前，小將們特地帶著東森爸爸齊聲高喊隊呼，並獻上繡有背號99的專屬球衣和球帽，友誼賽正式展開後，東森隊率先攻擊，王令麟擔任第一棒上陣並成功將球擊出，奮力奔上一壘，隨後第四棒一記強勁掃向外野的深遠安打，一口氣將壘上三人送回本壘，將王令麟護送得分，展現出東森隊驚人的打擊實力。攻守交換時，王令麟則改任外野手，持續在場上奔馳。

▲王令麟率領集團同仁組成東森慈善基金會棒球隊，與萬豐國小棒球隊展開友誼交流賽。賽後，他當場送上簽名手套、簽名球給球隊，學校也特地回贈紀念球。

賽後，王令麟當場送上簽名手套、簽名球給球隊，由球員代表接受，學校也特地回贈紀念球，為這場超越年齡、活力四射的熱血交流留下難忘回憶。棒球小將們回憶起去年受邀參與東森盃兩岸少棒賽，語氣充滿期待地表示，「希望東森爸爸可以再帶我們出國比賽」。現場邀請東森購物會員與東森爸爸同行，首次走入愛的早餐受助學校深受觸動，看到自己平日捐發票「小小舉動」堆疊成孩子每天早晨的力量，轉化成孩子們的笑容，內心充滿感動。

▲▼東森慈善基金會與東森購物會員們的愛心堅持，讓這條公益之路走得幸福美滿。

這場愛心交流，不只讓王令麟再次感受到陳厚仁校長帶領下的教育成果，學童「萬分精彩」的小學生活，他也特別向到場的東森購物會員致謝提到，「愛的早餐」計畫走過18年，幫助偏遠地區幫助超過4萬個孩子獲得營養補給，這份關懷也延伸至高等教育，第一批受助學子陸續進入大學，近兩年有近百位學子持續領取「愛的早餐大學獎學金」，因為會員們的愛心與基金會的共同堅持，讓這條路走得幸福美滿，讓愛一直傳遞下去。

王令麟進一步指出，東森慈善基金會除了營養支持，也積極推動多元活動，如去年舉辦兩岸少棒賽，萬豐國小和花蓮光復國小皆取得亮眼成績。看到孩子們展現這麼好的才藝，他內心滿是感動，未來包含少棒賽和每年東森聖誕點燈在內的活動都將持續舉辦，讓愛心在台灣遍地開花，成為基金會持續走下去的力量。

