地方 地方焦點

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司：展現台灣技術實力

▲台灣晉陞太空公司澳洲子公司，27日成功發射A01火箭，創下澳洲商業火箭飛行高度的新紀錄。（圖／台灣晉陞太空公司提供，下同）

▲台灣晉陞太空公司澳洲子公司，27日成功發射A01火箭，創下澳洲商業火箭飛行高度的新紀錄。（圖／台灣晉陞太空公司提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台灣唯一一家火箭開發製造商、晉陞太空股份有限公司，繼今年7月在日本北海道試射火箭未達目標高度後，晉陞100%持股的澳洲子公司今（27日）在澳洲成功完成火箭發射任務，創下澳洲商業火箭飛行高度的新紀錄，台灣晉陞公司也分享這份喜悅和驕傲。

台灣晉陞公司指出，該公司是台灣唯一一家火箭開發製造商，今年將邁入第10年，雖然面臨國內無法發射的困境，只能積極往國際佈局與發展，今年7月其日本jtspace 公司團隊，在日本北海道首次發射，可惜未到100公里的目標高度，功敗垂成。晉陞100%持股的澳洲AtSPACE 公司團隊，今天成功完成在南澳洲的發射，顯示台灣晉陞公司的技術實力，2026年公司發射活動將更頻繁，也將開始進行衛星運載火箭的發射。

▲台灣晉陞太空公司澳洲子公司，27日成功發射A01火箭，創下澳洲商業火箭飛行高度的新紀錄。（圖／台灣晉陞太空公司提供，下同）

▲台灣晉陞太空公司澳洲子公司，27日成功發射A01火箭，創下澳洲商業火箭飛行高度的新紀錄。（圖／台灣晉陞太空公司提供，下同）

該公司表示，澳洲公司ATSpace今天上午09:22，將AtSPACE的 12.2 公尺高 A01 火箭 從南澳的Koonibba Test Range 昇空，運行表現完全符合預期，成功飛抵接近 80 公里的目標高度，整段約 4 分半鐘的飛行任務順利驗證了 ATSpace 所研發的混合推進系統（hybrid propulsion technology），火箭在結束任務後也依計畫安全返回地表。

▲台灣晉陞太空公司澳洲子公司，27日成功發射A01火箭，創下澳洲商業火箭飛行高度的新紀錄。（圖／台灣晉陞太空公司提供，下同）

AtSPACE 營運長 Nick Chang 表示，ATSpace 團隊多年來致力發展獨特的混合火箭推進技術，這次成功的發射證明了技術的可行性，也標誌邁向軌道級火箭發射的重要一步。此次任務是 A01 火箭的首次發射，象徵 AtSPACE 在澳洲本地開發創新混合火箭引擎技術上取得重大成果，A01 火箭目前正由直升機回收，進行後續飛行資料與硬體狀況分析。

