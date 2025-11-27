車開一半後座冒出陌生男！女駕駛驚嚇破表　遭喪屍劫財搶車

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投草屯近日發生一起可怕劫車案，一名女子在超商購物時因未將車輛熄火上鎖，遭呂姓犯嫌潛入車內後座躲藏，被發現後搶走女子皮夾內4,800元現金，並劫走女子車輛。警方接獲報案後隨展開追緝，逮捕逃逸的呂姓嫌犯，並查獲其持有依托咪酯煙彈、煙桿及煙油，全案依強盜、竊盜及違反毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦。

▲女子在超商購物時因未將車輛熄火上鎖，遭呂姓犯嫌潛入車內後座躲藏。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，呂嫌當天在草屯鎮御富路一帶超商前，見女子下車進入店內購物卻未熄火上鎖，竟趁機潛入車內並躲藏於後座。女子隨後駕車前往碧興路一帶加油站加油，途中察覺後座有異聲，回頭驚見陌生人藏身車內，呂嫌隨即爬至副駕駛座強行奪走女子皮夾並搶走4,800元現金。女子將車開往附近宮廟下車求救，呂嫌竟趁機爬至駕駛座將車駛離，女子隨後在家人陪同下報警。

▲呂嫌劫車逃逸，躲在一處農場貨櫃後方企圖翻越圍籬逃逸失敗。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調閱監視器迅速鎖定車輛動向，發現該車遭棄置於粉寮巷一帶，進一步搜尋時，發現呂嫌躲在農場工具貨櫃後方企圖翻越圍籬逃逸，因全身爬滿螞蟻難耐，當場被眼尖的民眾與員警聯手制伏逮捕，搜索發現其身上持有依托咪酯煙彈、煙桿及煙油，帶回分局偵訊後，依強盜、竊盜罪及違反毒品危害防制條例移送南投地方檢察署偵辦。