北市機車追撞噴火光！肇事騎士「滑壘」迅速起身畫面曝

記者張君豪／台北報導

26日傍晚6時42分，北市大安區信義路四段與復興南路二段口發生一起車禍，兩名機車在路口發生追撞，其中一名騎士在追撞瞬間，展現有如職業球員身手般驚險滑壘跳離機車動作，僅左腳擦傷。

▲北市信義路復興南路口發生機車追撞事故，所幸2騎士輕傷無礙。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

大安警方表示；當時兩輛機車行經該路口，傅男（22歲）騎乘普重機沿復興南路一段北往南行駛，追撞同車道前方何姓機車騎士（27歲），當時何男疑要兩段式左轉急煞，後方的傅男因未保持足夠安全距離，直接追撞上前車車尾。

路口監視器畫面顯示：後車撞上前方機車瞬間，傅男失去平衡即將摔車倒地，但他整個人往前一躍、在柏油路面上以滑壘姿勢滑行數十公分，最後平安停下，自行站起，僅左腳輕微擦傷。前方的何姓騎士則因衝擊失衡倒地，右腳輕微擦傷，同樣並無大礙，兩人皆未送醫。事故造成兩車車身多處擦損，警方依A2類交通事故受理，肇事原因仍待後續釐清。

