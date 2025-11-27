　
地方 地方焦點

行人事故大減4成！基隆勇奪金安獎3大獎　交通安全績效全國居冠

▲基隆勇奪金安獎3大獎 交通安全績效全國居冠。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆勇奪金安獎3大獎。金安獎由基隆市交通處副處長黃詩涵（右）代表頒獎（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市在交通安全推動上交出亮眼成績！交通部於11月21日舉辦2025年「金安獎」頒獎典禮，基隆市一舉奪下「卓越獎」、「精進獎」與「達標獎」三大獎項，成為全國表現最突出的城市。市府近年積極推動「行人友善」與「行人有序」政策，成效已反映在數據上，今年1至8月行人交通事故死傷人數較去年同期大減近四成，交通安全績效在全國名列前茅。

基隆市長謝國樑指出，上任後即全面推動「行人友善」與「行人有序」兩大交通政策，透過策略性改善與跨局處合作，逐步提升市區交通安全。根據統計，基隆市2024年度交通事故30日死亡人數為27人，較2023年的31人減少4人，降幅達12.9%；2024年度行人交通事故死傷人數為364人，較前一年減少31人（-7.8%）；整體交通事故死傷共4,800人，也較2023年的5,126人減少326人（-6.4%）。

▲基隆勇奪金安獎3大獎 交通安全績效全國居冠。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，改善趨勢延續至今年。依交通部資料顯示，2025年1至8月基隆市行人交通事故死傷人數為151人，相較2024年同期大幅減少99人，降幅高達39.6%，顯示市區車輛「停讓文化」已逐漸形成，交通改善成效明顯。

謝國樑肯定市港道路交通安全會報各小組的努力，也感謝市民共同配合。他指出，市府將持續推動「行人友善」與「行人有序」政策，並加強多項交通改善措施，包括校園周邊改善計畫、道路品質與公共環境提升、人行安全永續提升計畫，以及易肇事路口路段改善工程。市府亦將持續增設綠底行穿線、放大型行人號誌燈、行人早開與專用時相、無號誌路口警示設施，並加強宣導，期望打造更安全、舒適、友善的人本交通環境。

▲基隆勇奪金安獎3大獎 交通安全績效全國居冠。（圖／記者郭世賢翻攝）

北市士林區昨（26）日傍晚發生一起死亡車禍，55歲陳姓男子駕駛紅15R公車，自中正路西往東行駛，準備右轉延平北路6段時，與正走在北側行人穿越道的87歲楊姓老翁發生碰撞，楊翁被捲入車側倒地，送醫搶救仍不至身亡。更令人揪心的是，走在楊男身後的妻子目睹一切，但因罹患失智，當下並不知道眼前被撞死的人是自己丈夫，警方緊急聯絡楊男的女兒，上班中的女兒接到噩耗，悲痛趕往醫院認屍。

