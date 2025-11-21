台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

▲交通部攜手新北市政府今舉辦「金安獎」頒獎典禮，有123個團體和個人獲獎。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為向默默守護交通安全的「道安英雄」致敬，交通部今（21日）舉辦有「交通界奧斯卡」美名的「金安獎」頒獎典禮，其中一名獲獎的義交鄭月琴，在台中新光三越發生氣爆意外，她在短短 1 分鐘內迅速調度 4 名義交投入交通指揮，讓救護車與救難人員能以最快速度趕赴現場，爭取寶貴的救援時間。

為表彰交通英雄守護用路人安全，交通部攜手新北市政府今舉辦「金安獎」頒獎典禮，總共有123個團體和個人獲獎，其中義勇交通警察鄭月琴曾在台中新光三越氣爆意外時，透過正確判斷和調度，協助氣爆災害現場周邊交通，讓救災車輛和人員能迅速趕到現場，降低傷亡。

投入義交工作近10年的鄭月琴說，當時台中氣爆發生時，她人在家裡，接獲氣爆消息後，她立刻在群組調度義交人力，恰好旁邊有兩個建案有4人在指揮交通，所以她才可以在1分鐘內立刻調度人員過去氣爆現場指揮，避免高樓掉落物品傷及民眾，後續也透過群組陸續調度20多名義交自發性到現場輪班協助。

鄭月琴笑著說，她是一名常迷路的「大路癡」家庭主婦，每天要騎機車約50分鐘車程到西屯服務交通指揮工作，雖然路途遙遠，也沒有薪水，但因為這份榮譽感和責任感，讓她自告奮勇接下西屯義交勤務工作，她也感謝每一位義交無畏日曬雨淋、風吹雨打，即便遇到民眾投訴，依舊任勞任怨堅守勤務。

▲投入義交工作近10年的鄭月琴獲金安獎表揚。（圖／記者李姿慧攝）

另一名獲獎優良駕駛王金水則說，他民國77年考上大型車駕駛，開始投入專業駕駛工作，負責載送中南部水果北上，秉持安全第一、準時送達精神，獲得業者肯定；民國100年轉任醫院接駁車駕駛，服務年老患者和身障者，也會幫忙領藥、拿處方箋，盡微薄之力，獲長者信賴；民國107年他發現車上一名患者出現狀況，有生命危險，緊急連絡救護車送醫，所幸最後人順利救回來了。

王金水說，他110年轉任公車、接駁車、校車和遊覽車司機，把服務對象當成家人，駕駛生涯堅持安全第一，關懷每一個乘客，體會到責任感重要性，未來將秉持專業和熱誠，守護每一趟旅程，回饋社會的信賴。

交通警察周昕緯也致力提升民眾交通安全意識，面對未停讓行人等違規，除執法取締外也會耐心勸導，也讓快30歲的周昕緯成為今年最年輕獲獎人。周昕緯表示，過往未停讓行人違規，他每天約可取締20多件，但現在民眾停讓觀念有相當大進步，取締件數已大幅下降。此外，導護人員吳萬春也因長年投入學生導護工作，並協助校園周邊交通改善，也獲得表揚。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，這幾年在交通部、國土署、內政部不遺餘力帶領地方政府，全力打造安全、友善的交通環境，在行人地獄這一塊，交通部在維護弱勢行人和交通安全上，讓數據逐漸好轉，也代表國人對交通安全重視。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，金安獎是道安盛會，道安人都是道安英雄，感謝每一位道安人的辛苦付出和努力，台灣道安要有大幅改善，政府責無旁貸外，也需要各界的付出，讓改變幅度大一點，道安措施是保護自己也是保護心愛的人，希望更多人一起加入道安行列，讓台灣更美好、更安全。