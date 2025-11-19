藍白峰會前「柯文哲半夜傳訊關心」　黃國昌曝未來共同會面可能性

記者陳家祥／台北報導

藍白主席高峰會今（19日）登場。民眾黨主席黃國昌透露，柯文哲主席在會前提到三個關鍵詞彙，主流民意、國家正義、人民的安全，這是接下來要繼續往前進，非常重要的指標，柯甚至到今天凌晨1點都還傳訊息來。至於未來藍白是否會邀請柯共同會面？黃說，等柯的司法告一個段落，「相信主席會很樂意，我們也會非常高興，絕對有機會在不同的場合上看到主席」。

▲藍白主席高峰會談，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文 。（圖／記者徐文彬攝）



在高峰會結尾時，黃國昌說，在這場會面前，有跟柯文哲主席談過，溝通時時刻刻都在進行。柯主席也知道，在面對接下來合作的過程中什麼是最重要的，不是民眾黨的得失，是台灣人民的得失。

黃國昌表示，柯主席提到三個關鍵詞彙，主流民意、國家正義、人民的安全，「這是接下來我們要繼續往前進，非常重要的指標」。

黃國昌提到，民眾黨跟國民黨有不同的過去，但是身處相同的現在，此時此刻最重要的是，要共同思考如何面對共同的未來，是讓台灣人民看到光的未來，「這也是為什麼今天用一盞燈，期許我們跟國民黨的朋友攜手合作，一起努力為台灣為人民，為共同的未來點亮一盞燈」。

會後聯訪環節時，有記者問到，跟柯主席的聯絡是時時刻刻都在進行，柯主席仍是重要精神領袖，未來兩黨是否邀請柯主席一起會面？黃國昌說，對於他或民眾黨而言，柯文哲主席不僅是精神領袖，是重要的夥伴，「這重要夥伴從來沒有離開，到現在還一直跟我們在一起工作」，只不過這位最重要的夥伴，目前在面臨民進黨的司法追殺，所以希望留多一點時間讓柯主席面對、處理，因為他的司法訴訟還會繼續進行下去。

黃國昌說，柯主席和黨內的確花了很多時間在討論，花了非常多時間在交換意見，「包括修哥、智菡，昨天晚上收到柯文哲的訊息，大概是凌晨1點，他還在傳訊息，代表他還在思考事情」。

黃國昌強調，未來等到司法告一個段落，「相信主席會很樂意，會非常樂意，我們也會非常高興，絕對有機會在不同的場合上看到主席」。

至於未來會如何繼續與台中市長盧秀燕維繫互動？黃國昌說，跟國民黨其他的先進、政治上的前輩，一直都是請益的對象。如同2024年，為什麼一定要去看侯友宜市長的行動治理？理由很簡單，做得好、到各區直接面對里長，看到區長怎麼在控管每個計劃的執行，哪一個執行完、哪一個沒有執行完、哪一個列管，完全掌握新北市政。

黃國昌說，為什麼到台中市跟盧秀燕市長請教幸福城市？盧市長在台中市地方治理的成績有目共睹，最近為什麼到基隆市討論謝國樑市長跟邱佩琳副市長，為什麼相處可以這麼愉快，為什麼兩個宗教信仰不一樣的人，怎麼分工的、怎麼一起把基隆市做得更好更漂亮。這都是我們會去學習的方向。

黃國昌強調，政黨跟政黨彼此之間的合作，就是一個嚴肅的事情，所以才會剛剛得到鄭主席的首肯，能夠讓這邊的智庫相互對接，「至於其他國民黨政治上前輩，他們在地方治理上，好的成績一定都是接下來觀摩仿效學習的對象」。