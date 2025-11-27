　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揪心悲劇！失智妻目擊卻不知夫被公車撞死　女兒接噩耗悲痛認屍

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

北市士林區昨（26）日傍晚發生一起死亡車禍，55歲陳姓男子駕駛紅15R公車，自中正路西往東行駛，準備右轉延平北路6段時，與正走在北側行人穿越道的87歲楊姓老翁發生碰撞，楊翁被捲入車側倒地，送醫搶救仍不治身亡。更令人揪心的是，走在楊男身後的妻子目睹一切，但因罹患失智，當下並不知道眼前被撞死的人是自己丈夫，警方緊急聯絡楊男的女兒，上班中的女兒接到噩耗，悲痛趕往醫院認屍。

據路口監視器畫面顯示，事發時楊翁緩步走在斑馬線，公車右轉角度大，車頭切進路口時，老翁身影在畫面中一秒內被車體完全遮蔽，疑落入大型車右側、前側死角；隨後公車輕微晃動，周邊行人驚叫示警，司機才緊急煞車。

而楊男的妻子雖在現場目睹丈夫被捲入車底，但因罹患失智症，當下並不知道眼前被撞死的是自己的丈夫，並沒有哭泣等任何情緒，也無法做筆錄，警方立即通知楊男女兒前來處理。針對這起不幸車禍，檢警將於今下午2點進行相驗查明確切死因，肇事陳姓司機也將一併被帶往殯儀館。

警方初步調查指出，事故發生時路口號誌顯示雙方均為綠燈，公車與行人皆有通行權，陳男酒測值為0，現階段並無立即發現任何違規情形；事故可能與轉彎視線遮蔽、大型車死角等因素有關，實際肇因仍待進一步鑑識與測繪分析。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲公車右轉發生死亡事故，55歲司機向警方供稱有查看路況但未見行人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

11/25 全台詐欺最新數據

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象
宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀
一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」
快訊／金唱片搶票時間出爐！　票價、座位圖一次看
揪心！失智妻目擊卻不知被撞死的是老公　女兒悲痛認屍
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！　香港5級大火震撼娛樂圈

士林車禍公車事故行人安全失智症交通死角

