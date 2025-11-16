彰化行人庇護島「7個月連9撞」　網狂酸：戰鬥力超強三寶捕捉島

▲彰化彰南路沿路庇護島7個月被撞9次。(圖／記者唐詠絮翻攝)

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

為保障行人安全，彰化彰南路在15處路口增設庇護島，自4月啟用以來，竟已發生9起車輛撞上或開上庇護島的事故，引發民眾熱議，狂酸這是「篩選三寶駕駛的最佳工具」，安全設計反成事故熱點。

昨16日有網友在臉書發文，指彰南路二段上的大直派出所前，有人行庇護島遭撞損，質疑「.一條路 連兩斷 ..... 是日常了嗎？」，引發底下網友熱烈討論，有人認為庇護島設計不良，質疑「有誰開車會繞半個西瓜」，不過大部分網友仍認為是駕駛問題，狂酸「不意外，這裡三寶很多。搶快左轉、外線迴轉的一堆」、「全彰化戰鬥力超強的『三寶捕捉島』，戰功赫赫」、「鬼切三寶殺手，每擊落一個我就舒壓一次」。

對此，警方回應，這次為51歲呂姓男子在今年10月26日13時46分駕駛自小貨車，行經彰南路二段與三竹路口前，因一時疏忽而沒注意駕駛視線死角，迴轉時不慎撞到行人庇護島，導致車輛左前車頭破損，人行庇護島也受損，所幸無人受傷，呂男也沒有酒駕。

根據警方統計，事故最頻繁的熱點位於彰南路一段與215巷口。光是今年4月10日一個上午，從10點到中午12點，短短兩小時內，同一座庇護島就連續被3輛汽車撞擊，連交通標誌牌都被撞斷。從5月到8月間，彰南路沿線的庇護島又發生了4起碰撞事故，地點遍及一段329號、一段151巷口、二段512巷口及二段513巷口。11月11日再度有一輛小貨車「騎上」了庇護島，加上10月26日這起小貨車衝撞庇護島事故，總事故累計高達9次。

▼11月11日也有小貨車開上庇護島。（圖／民眾提供)