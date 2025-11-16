　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化行人庇護島「7個月連9撞」　網狂酸：戰鬥力超強三寶捕捉島

▲▼彰化彰南路庇護島7個月被撞9次。(圖／記者唐詠絮翻攝)

▲彰化彰南路沿路庇護島7個月被撞9次。(圖／記者唐詠絮翻攝)

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

為保障行人安全，彰化彰南路在15處路口增設庇護島，自4月啟用以來，竟已發生9起車輛撞上或開上庇護島的事故，引發民眾熱議，狂酸這是「篩選三寶駕駛的最佳工具」，安全設計反成事故熱點。

昨16日有網友在臉書發文，指彰南路二段上的大直派出所前，有人行庇護島遭撞損，質疑「.一條路 連兩斷 ..... 是日常了嗎？」，引發底下網友熱烈討論，有人認為庇護島設計不良，質疑「有誰開車會繞半個西瓜」，不過大部分網友仍認為是駕駛問題，狂酸「不意外，這裡三寶很多。搶快左轉、外線迴轉的一堆」、「全彰化戰鬥力超強的『三寶捕捉島』，戰功赫赫」、「鬼切三寶殺手，每擊落一個我就舒壓一次」。

對此，警方回應，這次為51歲呂姓男子在今年10月26日13時46分駕駛自小貨車，行經彰南路二段與三竹路口前，因一時疏忽而沒注意駕駛視線死角，迴轉時不慎撞到行人庇護島，導致車輛左前車頭破損，人行庇護島也受損，所幸無人受傷，呂男也沒有酒駕。

根據警方統計，事故最頻繁的熱點位於彰南路一段與215巷口。光是今年4月10日一個上午，從10點到中午12點，短短兩小時內，同一座庇護島就連續被3輛汽車撞擊，連交通標誌牌都被撞斷。從5月到8月間，彰南路沿線的庇護島又發生了4起碰撞事故，地點遍及一段329號、一段151巷口、二段512巷口及二段513巷口。11月11日再度有一輛小貨車「騎上」了庇護島，加上10月26日這起小貨車衝撞庇護島事故，總事故累計高達9次。

▼11月11日也有小貨車開上庇護島。（圖／民眾提供)

▲彰南路行人庇護島遭撞8次。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／圖書館眼鏡蛇出沒！文青女被咬驚叫：溜進閱覽區了
快訊／坐墊解體噴飛！女騎士慘死
Andy拿完走鐘獎「家寧無預警上新片」！
媽媽遭水泥車「吸入」輾斃　女兒目擊崩潰痛哭
高市早苗風波延燒　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南善化2機車追撞「坐墊解體噴飛」！女騎士重傷搶救不治

快訊／龍井圖書館眼鏡蛇出沒！文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了

彰化行人庇護島「7個月連9撞」　網狂酸：戰鬥力超強三寶捕捉島

快訊／台南善化嚴重車禍！2機車碰撞　女騎士倒地無心跳搶救中

國道惡意蛇行逼車畫面曝！警出手通知駕駛到案　恐罰3.6萬並扣牌

台南婦穿越馬路倒垃圾　遭電動車撞上「騎士噴飛」雙雙送醫

快訊／重陽橋下男子倒臥河岸　頭部撕裂傷無呼吸…送醫搶救中

無照幫女客人「冷凍減脂」害大腿挫傷　醫美店長遭罰30萬+判刑

新北車禍離奇雙亡！22歲騎士自行就醫突死亡　86歲翁搶救也不治

台南男申訴職場霸凌「身分資料遭曝光」　職安處3人涉瀆職緩起訴

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

台南善化2機車追撞「坐墊解體噴飛」！女騎士重傷搶救不治

快訊／龍井圖書館眼鏡蛇出沒！文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了

彰化行人庇護島「7個月連9撞」　網狂酸：戰鬥力超強三寶捕捉島

快訊／台南善化嚴重車禍！2機車碰撞　女騎士倒地無心跳搶救中

國道惡意蛇行逼車畫面曝！警出手通知駕駛到案　恐罰3.6萬並扣牌

台南婦穿越馬路倒垃圾　遭電動車撞上「騎士噴飛」雙雙送醫

快訊／重陽橋下男子倒臥河岸　頭部撕裂傷無呼吸…送醫搶救中

無照幫女客人「冷凍減脂」害大腿挫傷　醫美店長遭罰30萬+判刑

新北車禍離奇雙亡！22歲騎士自行就醫突死亡　86歲翁搶救也不治

台南男申訴職場霸凌「身分資料遭曝光」　職安處3人涉瀆職緩起訴

表態參選金門縣長　陳玉珍：與大陸多往來是政策中心

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

漢神周年慶壓軸挑戰30.5億　大立百貨「花普發」抽萬元購物金

台南善化2機車追撞「坐墊解體噴飛」！女騎士重傷搶救不治

快訊／龍井圖書館眼鏡蛇出沒！文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了

「爆餡反而更雷！」古早紅豆餅完勝　一票人曝1靈魂口感：才好吃

彰化行人庇護島「7個月連9撞」　網狂酸：戰鬥力超強三寶捕捉島

《木曜》團隊斥資百萬打造新節目！邰智源、KID回來了「全新陣容曝光」

Andy拿完走鐘獎「家寧無預警上新片」！全素顏：每天都重新愛上自己

威脅高市早苗！中國4艘海警船「進入釣魚台海域」　日本當局證實

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

社會熱門新聞

國道雲林段3車追撞翻覆　19歲乘客拋飛當場不治

3陸女被騙來台賣淫2100次！台男慘了

快訊／嘉義自小客自撞！後座19歲女滿臉血送醫

車禍離奇雙亡！22歲騎士就醫突死亡　86歲翁也不治

快訊／台南善化2機車碰撞　女騎士無心跳搶救中

婦人買錯火車票拒不讓位員警強拉連喊救命

彰化市凌晨火警！　17人送醫

詐140萬+黃金683兩！收水手7天後開BMW撞爛

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

蘇澳洪水沖走電信行70支手機　老闆發愛心餐意外尋回

假檢警詐140萬+黃金683兩　2年後金價飆破億

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

即／重陽橋下男子倒臥河岸　無呼吸送醫搶救中

蘆洲女發黑躺床飄濃濃屍臭！「假名租屋6年」身分成謎

更多熱門

相關新聞

彰化市凌晨火警！　17人送醫

彰化市凌晨火警！　17人送醫

彰化市今（16）日凌晨發生一起集合住宅火警，起火點位於中華西路143巷12弄1號，現場濃煙迅速往上竄升，多名住戶受困。消防局獲報後迅速升為3級火警，出動大批人車搶救，並陸續將受困民眾救出，全案共17人送醫。

新店死亡車禍！機車騎士不治、腳踏車翁昏迷

新店死亡車禍！機車騎士不治、腳踏車翁昏迷

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

停車再開秒停動作　安全回家秘訣

停車再開秒停動作　安全回家秘訣

國道1號新營段4車連環撞！4人送醫

國道1號新營段4車連環撞！4人送醫

關鍵字：

彰化庇護島交通事故行人安全彰南路

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

快訊／國1今晨事故　全線封閉

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

走鐘獎完整得獎名單曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面