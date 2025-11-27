　
社會焦點 保障人權

詐團騙130萬「假收據驗出3人指紋」　2原因均獲判無罪

記者黃翊婷／新北報導

一名受害者前年10月間誤信詐團話術，多次與車手面交，其中3次一共交出130萬元，後來發現被騙，於是他將假收據交給檢警；檢警在假收據上驗到指紋，並循線逮捕A、B、C共3人涉案。然而，新北地院法官日前審理之後，卻因2大原因裁定3人無罪。

▲指紋，手銬，犯罪嫌疑人，犯人（圖／視覺中國CFP）

▲詐團的假收據上檢驗出A、B、C男的指紋，但3人最終均獲判無罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A、B、C男和一名少年D被指控在2023年10月間加入某詐騙集團，擔任偽造取款收據的工作；該詐團的成員透過通訊軟體LINE假冒成證券公司人員，向受害者佯稱有投資獲利的機會，誘使受害者答應交付投資款項。

接著，詐團在同年10月至11月間指示A、B、C男製造假收據，再由車手帶著假收據前往約定地點與受害者碰面，3次見面一共得手130萬元。後來受害者發現被騙，憤而報警，並將假收據交給檢警調查，結果檢警在假收據上發現A、B、C男的指紋，3人因而被捕。

A男和C男均辯稱對假收據沒有印象，也沒有加入任何詐團。B男則表示，他曾在網路尋找工作，並接受暱稱「阿強」的網友邀請，前往高雄市某鐵皮屋內裁剪收據，可能是因此才留下指紋。

新北地院法官表示，首先，經警方提供嫌疑人指認表，受害者無法認出面交車手是誰，而且同案的少年D在接受警詢時，也沒有證稱A、B、C男有涉及本案，再加上案發地點附近的監視器畫面，因為時間久遠沒有保存下來或未拍攝到嫌犯畫面，所以無法掌握嫌犯身分，也就是說，依據現有證據看來，根本無法認定3人是否有參與向受害者面交取款或後續收水的過程。

第二個原因，法官指出，雖然假收據上面確實檢驗出A、B、C男的指紋，但收據沾染指紋的原因很多，縱使他們有觸碰到收據，甚至幫忙裁切、分裝，充其量也只能視為詐欺犯罪的預備行為，而詐欺犯罪未處罰預備犯，所以僅憑收據上的指紋，仍無法以加重詐欺、洗錢等罪責相繩。

最終，由於證據不足，法官裁定A、B、C男均無罪，全案仍可上訴。

11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象
宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀
一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」
快訊／金唱片搶票時間出爐！　票價、座位圖一次看
揪心！失智妻目擊卻不知被撞死的是老公　女兒悲痛認屍
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！　香港5級大火震撼娛樂圈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新北地院詐騙

