社會 社會焦點 保障人權

「還朋友錢」屏東婦急匯30萬到大陸　帳戶卻是台人！警苦勸成功

▲內埔警方勸阻謝婦不要被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方勸阻謝婦不要被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉55歲謝姓婦人到郵局表示要償還大陸友人30萬元欠款，但行員查看匯款帳號後，發現收款人竟是本地民眾，明顯不符，懷疑她遭詐，立刻通報內埔警方。警方到場後，謝婦不願提供對話紀錄，也拒絕前往派出所進一步關懷。雖無法立即說服她停止匯款，員警仍耐心宣導常見詐騙手法，提醒她務必三思。最後謝婦向警方表示不再匯款，並匆匆離去。

內埔警分局內埔所警員謝宗榮、鍾畇青，日前執行巡邏勤務時，接獲華南銀行內埔分行通報，有一位婦人疑似遭詐騙，請警方到場幫忙。

警到場後查知，55歲的謝姓婦人，自稱要還大陸友人「鄧○娜」欠款，新臺幣30萬元，所以才會臨櫃匯款還錢。但行員檢查謝婦要匯款的帳戶，卻是台灣民眾「林○蓉」所有，明顯有出入。

另謝女不願提供與友人的對話紀錄，也不同意隨同警方到派出所關懷提問。員警雖無法當場說服謝女，但仍趁機向她防詐宣導，並列舉常見的詐騙態樣，請她要匯款之前，真的要三思而後行，最後謝女向警方表示不再匯款後就匆匆離去。

分局長江世宏表示，打詐是當前警察的首要任務，警方與銀行機構也會有相關的聯防機制，目的是為了避免民眾被詐騙，若民眾一次領出或匯款大量金錢，行員察覺有異，就會通知警方到場協助，也請民眾配合警方及行員，讓政府替民眾把關，避免辛苦的血汗錢遭到詐騙。

11/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「還朋友錢」屏東婦急匯30萬到大陸　帳戶卻是台人！警苦勸成功

