陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

▲大陸男星仝卓表弟疑被困在柬埔寨寶龍園區內。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸男星仝卓近日在微博求助稱，表弟李怡亨赴柬埔寨打工後失聯13日，家屬僅掌握手機最後定位及模糊求救語音。有網友稱，李怡亨疑被困在柬埔寨波貝地區的「寶龍園區」。當地從事民間救援的徐先生透露，該園區規模龐大、管理嚴密，解救難度高，通常需支付高額贖金。

《極目新聞》報導，11月25日晚，演員仝卓在微博發佈求助信息，稱自己從小一起長大的表弟李怡亨於11月13日外出打工後，在柬埔寨失聯。隨後，仝卓表弟的母親也在微博發佈長文，確認兒子在柬埔寨失聯，她表示：「直到現在，我們一家都無法確認他的真實狀況。」

李怡亨手機最後的定位資訊，顯示位置在柬埔寨班迭棉吉省，疑似處於柬泰邊境一帶的電詐園區，家屬也提供疑似園區的衛星圖供外界辨識。

一名近半年來致力於援助東南亞被困者的徐先生指出，從衛星圖判斷，李怡亨疑似位於波貝地區的「新城7號」園區，也被稱為寶龍4園區。他表示，近期已接到四五起涉及此園區的求助案件。

徐先生指出，該園區規模龐大，外界難以進入，解救一人往往需支付高額費用。有相關民間救援人士透露，寶龍園區的「放人價格」可能達3萬美元左右（約94萬元新台幣），高於一般園區的行情，

「成功救援取決於掌握準確資訊，包括被困者的具體位置、園區名稱、所屬公司、宿舍與辦公地點、個人代號等，否則救援無從談起。」

徐先生補充說明，許多被困者最初確實是自願入職，但園區工作強度極高，每日須工作14至15小時，若業績不達標還需加班，最終「進去容易、出來很難」。

家屬透露，李怡亨自11月13日失聯後，曾收到透過手機傳來的幾段語音，內容模糊、聲音虛弱，只反覆表達「想回家」，研判他處於極度疲憊與恐懼狀態。

大陸駐柬埔寨大使館今（26）日凌晨發出消息稱，已與柬方警方取得聯繫並核實情況，將持續關注案件進展，保障在柬中國公民的安全與合法權益。