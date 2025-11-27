　
社會 社會焦點 保障人權

豬隊友！竹東三環幫老大遭槍殺　載兇嫌逃亡車輛竟是同幫派提供

▲刑事局偵破三環幫吳姓主嫌經營6家公司涉及假車貸詐騙、警方收網查扣232輛權利車市值逾億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵破三環幫吳姓主嫌經營6家公司涉及假車貸詐騙，警方查扣232輛權利車，市值逾億。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署刑事警察局27日成功破獲新竹縣6間三環幫旗下經營的融資、二手車、網路行銷公司，透過以明顯不符合現值的低價國產車、超貸1-200萬元車貸瓜分牟利，行徑等同放貸兼營詐騙，鎖定需錢孔急的弱勢民眾剝皮，警方查扣高達234輛汽車，其中232輛為黑市流通的「權利車」，市值超過1億元，創下國內史上最大規模的權利車扣押行動。警方也重創「三環幫」犯罪組織的非法金流，阻斷其重要財源。

刑事局偵二大隊年初支援偵辦新竹縣竹東鎮三環幫老大劉憲治遭槍擊身亡命案時，發現槍手犯案及接應交通車手所開車輛均來自新竹縣芎林鄉一間「承益資融有限公司」。刑事局知悉上情後，從今年2月展開深入追查。

▲刑事局偵破三環幫吳姓主嫌經營6家公司涉及假車貸詐騙、警方收網查扣232輛權利車市值逾億。（圖／記者張君豪翻攝）

經新竹地檢署吳柏萱檢察官指揮，刑事局會同新竹縣及全台各地警方聯手調閱公司資料、資金流向，發現包含承益融資公司與4間貸款代辦行銷公司及當地知名的名捷二手車行，幕後都是三環幫吳姓大哥在主持，該幫長期利用中小額貸款廣告投放，詐騙民眾登門進行辦理超額假車貸，儼然成為三環幫犯罪行動幕後最關鍵的資金來源。

▲刑事局偵破三環幫吳姓主嫌經營6家公司涉及假車貸詐騙、警方收網查扣232輛權利車市值逾億。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查，吳男經營詐團手法是利用旗下6家公司分工運作，透過網路廣告以「快速核貸」、「債務整合」吸引急需資金的民眾上門，並視被害人財力以不同手法行騙。若有不動產，便以高額手續費、不實貸款說法誘使抵押土地房產借款。

若民眾拿不出抵押品，吳男旗下業務則以話術引導申請假購車貸款，配合當地名捷車行把殘值僅10多萬到數十萬的二手國產車、高年份里程的雙B轎車超額向民間資產管理公司辦理1-3百萬元增貸，貸款到手後再與車行、行銷公司朋分，民眾最多只拿到車貸3-4成現金，卻要背負高額車貸和超高利息，甚至所購車輛又被借貸公司設定債權擔保，導致民眾借小錢還幫車行增加權利車牟利。

▲刑事局偵破三環幫吳姓主嫌經營6家公司涉及假車貸詐騙、警方收網查扣232輛權利車市值逾億。（圖／記者張君豪翻攝）

更惡質的是，這些車輛登記在被害人名下被車行設定，立即轉為「權利車」，快速脫產並流入黑市，甚至淪為幫派犯案工具，今年2月9日三環幫老大劉憲治在新竹縣遭槍擊身亡，搭載兇手行兇逃離現場的車輛，就是出自該車行的權利車。

專案小組於今年7月29日同步兵分多路，動員115名警力搜索吳嫌旗下包含承益融資、名捷車行等6間公司、及三環幫堂口、權利車藏匿處及幹部住處，拘提吳男等6間公司幹部共19人到案，共查扣包括180萬餘元現金、47支手機、23本存摺、汽車鑰匙66支及勞力士名錶、帳冊資料。

最好笑的是，三環幫經營的車行人員到案後坦承，槍殺劉憲治槍手行兇的權利車是車行提供，但委屈表示「怎會知道他們借車去殺同幫派的老大」。警方偵訊後依詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪防制條例及組織犯罪防制條例移送新竹地檢署，經檢察官複訊後，其中10人被裁定收押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」 知情人士：救援難需高額贖金

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」 知情人士：救援難需高額贖金

大陸男星仝卓近日在微博求助稱，表弟李怡亨赴柬埔寨打工後失聯13日，家屬僅掌握手機最後定位及模糊求救語音。有網友稱，李怡亨疑被困在柬埔寨波貝地區的「寶龍園區」。當地從事民間救援的徐先生透露，該園區規模龐大、管理嚴密，解救難度高，通常需支付高額贖金。

婦人欲匯款30萬至對岸　警銀聯合勸阻

婦人欲匯款30萬至對岸　警銀聯合勸阻

嬤嗓音低　竟是兒「扮亡母」領退休金

嬤嗓音低　竟是兒「扮亡母」領退休金

新竹縣橫山鄉發生活補助金！鄉民「每人領5千」

新竹縣橫山鄉發生活補助金！鄉民「每人領5千」

30天免簽直送搞詐騙！彰警11個月抓355名外籍車手

30天免簽直送搞詐騙！彰警11個月抓355名外籍車手

關鍵字：

新竹三環幫資產管理假車貸詐騙融資公司權利車刑事局

讀者迴響

