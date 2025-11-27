賴清德稱「2027武統台灣」　陳玉珍：若是真的6600億軍購到位了？





▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德26日在記者會上提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發外界熱議。對此，國民黨立委陳玉珍今（27日）激動指出，烏俄戰爭打到今天吞下28點協議，台灣要走上這條路線嗎？她質疑，若2027真的要開戰，6600億軍購是否能全部到位？若言過其實，就是在恐嚇人民、造成「狼來了」效應，賴清德怎能把戰爭掛在嘴邊？

陳玉珍指出，以烏俄戰爭為例，外國都支持給軍購、給錢、給武器，烏克蘭近日才屈辱地吞下28點協議、割地賠款、喪權辱國的協議，台灣要走上烏克蘭的路線嗎？

陳玉珍說，她支持賴清德編的1.25兆的國防預算，但是國防部向世界各地買了6600億的軍購，如果照賴清德說的2027年要打仗，是不是這之前所有的國防武器都要到齊，不然怎麼跟人打仗？

此外，陳玉珍也說，打仗需要軍心、民心，軍人加薪必須馬上編入預算，要軍人為國人拋頭顱、灑熱血，你不給他加薪？民心要團結，所有刪軍公教的趕快補足，人民要團結一致，但如果賴清德說的是假的，那就是恐嚇人民，造成「狼來了」，以後誰還相信總統說的話，這麼重要的事情，可以這樣輕忽嗎？

陳玉珍提到，如果賴清德說的是真的，那距離2027年已經很近了，今年開始就要準備執行戰地政務，像是金門，小時候她就是執行戰地政務長大的，以前有宵禁，7點後不能出門，海域不能進入，因為格殺勿論，燈光必須半罩，防止燈光外洩，不能聽收音機，會聽到匪諜思想、不能放風箏，因為可能跟共匪釋放訊息，不能建高樓，因為怕變成共匪攻擊的目標，不能看電視，可以看華視，因為華視有莒光課可以看。

陳玉珍表示，她小時候就這種生活，她媽媽要生妹妹時懷孕難產，一路一路的攔，這就是戰地政務，真心打仗就要準備，不是嘴巴隨便說說，戰爭2個字說起來這麼簡單，多少人會死你知道嗎？金門多少人踩到地雷而死，如果不是真的，不要恐嚇人民，因為會變成狼來了，老百姓不會把你的話當成一回事，明年你再說2030、2050年要打仗，老百姓會很輕忽。

陳玉珍認為，身為國家元首是要讓老百姓安居樂業，讓每個人有好工作、好家庭、有正常生活、小孩可以平安快樂長大，不是把人民所有錢做這些，真的要做，就全面性的做，不要讓美國積欠6600億軍購。2027要打仗，2026年怎麼F-16還沒來，奉勸賴總統不要輕忽，每個人的命都是一條命。沒經過打仗，才會隨便把戰爭掛在口上，大家要不要過一下戰地生活的日子？