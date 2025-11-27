德國朝野將國家利益先於政黨　林楚茵：國民黨擋國防預算就是內鬼

▲民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨公布2項國安行動方案，包括8年要投入1.25兆規模的國防特別預算，包括美國在台協會處長谷立言、美國參議院軍委會主席韋克爾以及德國在台協會處長狄嘉信等都肯定，不過國民黨主席鄭麗文痛批，「賴清德你在玩火啊！」對此，民進黨立委林楚茵今（27日）直言，德國不分黨派共同支持政府提高國防預算保護自己，反觀台灣的在野黨，卻急著阻擋國防預算、替中國打抱不平？「國民黨擋國防預算，顯示他們就是內鬼！」

民進黨立委林楚茵今（27日）指出，近來中國對台灣以及印太地區的威脅加劇，總統賴清德宣布推出1.25兆國防特別預算，未來8年強化國防自主、提升防衛韌性，國防預算將在明年突破GDP3%，並在2030年前提升到GDP5%。

林楚茵表示，民主盟友紛紛對台灣增加國防預算表達支持，美國在台協會認為這些投資不可或缺，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場；最近才訪台的美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）也肯定台灣展現自我防衛的決心，呼籲台灣立委迅速通過這項特別預算。

林楚茵說，德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）也站出來解釋，德國已將國防預算提高到GDP5%，因應俄烏戰爭威脅，德國政府與在野黨團結在一起，把國家利益置於政黨利益之上，共同修憲以滿足國防需求。台灣和德國一樣，都面臨惡鄰居威脅，需要更強大的防衛能力來捍衛和平。

林楚茵無奈地說，德國不分黨派共同支持提高國防預算保護自己，反觀台灣的在野黨卻急著阻擋國防預算、替中國打抱不平？就像在家裡裝設監視器、防盜系統，但家裡的人卻跳出來說這樣是在挑釁小偷一樣荒謬！

「國民黨擋國防預算，顯示他們就是內鬼！」林楚茵強調，當危機發生時，台灣不能被動等待援助。唯有提升國防實力，才能真正守護和平。