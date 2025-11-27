　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

德國朝野將國家利益先於政黨　林楚茵：國民黨擋國防預算就是內鬼

▲▼民進黨立委林楚茵質詢。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨公布2項國安行動方案，包括8年要投入1.25兆規模的國防特別預算，包括美國在台協會處長谷立言、美國參議院軍委會主席韋克爾以及德國在台協會處長狄嘉信等都肯定，不過國民黨主席鄭麗文痛批，「賴清德你在玩火啊！」對此，民進黨立委林楚茵今（27日）直言，德國不分黨派共同支持政府提高國防預算保護自己，反觀台灣的在野黨，卻急著阻擋國防預算、替中國打抱不平？「國民黨擋國防預算，顯示他們就是內鬼！」

民進黨立委林楚茵今（27日）指出，近來中國對台灣以及印太地區的威脅加劇，總統賴清德宣布推出1.25兆國防特別預算，未來8年強化國防自主、提升防衛韌性，國防預算將在明年突破GDP3%，並在2030年前提升到GDP5%。

林楚茵表示，民主盟友紛紛對台灣增加國防預算表達支持，美國在台協會認為這些投資不可或缺，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場；最近才訪台的美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）也肯定台灣展現自我防衛的決心，呼籲台灣立委迅速通過這項特別預算。

林楚茵說，德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）也站出來解釋，德國已將國防預算提高到GDP5%，因應俄烏戰爭威脅，德國政府與在野黨團結在一起，把國家利益置於政黨利益之上，共同修憲以滿足國防需求。台灣和德國一樣，都面臨惡鄰居威脅，需要更強大的防衛能力來捍衛和平。

林楚茵無奈地說，德國不分黨派共同支持提高國防預算保護自己，反觀台灣的在野黨卻急著阻擋國防預算、替中國打抱不平？就像在家裡裝設監視器、防盜系統，但家裡的人卻跳出來說這樣是在挑釁小偷一樣荒謬！

「國民黨擋國防預算，顯示他們就是內鬼！」林楚茵強調，當危機發生時，台灣不能被動等待援助。唯有提升國防實力，才能真正守護和平。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／轉機被帶走！　台男失聯3天找到了
279人失聯！　「太太還在裡面」71歲翁崩潰痛哭
何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢白目
快訊／MAMA官方首度發聲！　確定照常舉行
宏福苑惡火燒7棟31層！台消防員嘆「宛如煉獄」：連我都會怕
宏福苑「屋內燃燒視角曝光」　受困者嗆到咳嗽
漲幅100%！　抽中一張現賺150萬元
快訊／行政院減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年
44死火災「港星趁機賣保險」遭炎上！　公司3聲明切割

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宏福苑大火奪44命　國民黨團記者會前默哀：為亡者哀悼盼香港平安

政院將對《財劃法》提覆議　國民黨團：讓你踢鐵板「來就否決」

何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢、白目

黃國昌訪日碰軟釘子？　許甫：「涉外人士」失禮、冒犯日本

賴清德稱「2027武統台灣」　陳玉珍：若是真的6600億軍購到位了？

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

國台辦稱林佳龍媚日背叛民族無底線　外交部嗆：粗暴言論凸顯霸權心態

行政院今提財劃法覆議案、軍購特別條例　卓榮泰親上火線說明

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

德國朝野將國家利益先於政黨　林楚茵：國民黨擋國防預算就是內鬼

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

宏福苑大火奪44命　國民黨團記者會前默哀：為亡者哀悼盼香港平安

政院將對《財劃法》提覆議　國民黨團：讓你踢鐵板「來就否決」

何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢、白目

黃國昌訪日碰軟釘子？　許甫：「涉外人士」失禮、冒犯日本

賴清德稱「2027武統台灣」　陳玉珍：若是真的6600億軍購到位了？

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

國台辦稱林佳龍媚日背叛民族無底線　外交部嗆：粗暴言論凸顯霸權心態

行政院今提財劃法覆議案、軍購特別條例　卓榮泰親上火線說明

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

德國朝野將國家利益先於政黨　林楚茵：國民黨擋國防預算就是內鬼

王建煊劉兆玄老家爆都更紛爭　大安社區遭強驗海砂怨北市府不管

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

快訊／找到了！男阿布達比轉機被帶走失聯　妻報平安：在杜拜警局

交通部推低碳交通區　離島租車業換電動機車「每輛最高補助3萬」

舒華清邁度假照美翻！混搭Isabel Marant洋裝、香奈兒愛心包甜度爆表

前妻曾勸別在室內點蚊香　他出門15分鐘失火奪1命

宏福苑大火279人失聯！　「太太還在裡面」71歲翁崩潰痛哭

豬隊友！竹東三環幫老大遭槍殺　載兇嫌逃亡車輛竟是同幫派提供

全國「脂肪肝」智慧篩檢啟動　3年內擴展到25家醫院

高雄古早味「秀珠冰菓室」公告歇業　結束6年開業時光

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

政治熱門新聞

賴演講爭議　黃揚明：讀稿總比製造麻煩好

吳怡農拚台北市長！里長酸：只會發mail

蔣萬安不加碼發現金總預算遭擱置　民進黨團：溝通之門隨時敞開

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

行政院推減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年免稅額

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢、白目

獲提名選苗栗縣長　陳品安落淚曝選戰策略：每天晚上都覺得自己會贏

更多熱門

相關新聞

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的朋友致上最深哀悼之意

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的朋友致上最深哀悼之意

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，造成至少44人死亡、279人失蹤，火勢燃燒一整晚，直到今（27日）仍未完全撲滅。對此，總統賴清德表示，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯地慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」。

民進黨組織部主任請辭　張志豪重返選區投入新北中和議員選戰

民進黨組織部主任請辭　張志豪重返選區投入新北中和議員選戰

美國務院歡迎1.25兆國防預算：支持台灣取得關鍵防衛能力

美國務院歡迎1.25兆國防預算：支持台灣取得關鍵防衛能力

賴演講爭議　黃揚明：讀稿總比製造麻煩好

賴演講爭議　黃揚明：讀稿總比製造麻煩好

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

關鍵字：

國防特別預算賴清德林楚茵

讀者迴響

熱門新聞

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

宏福苑惡火　住戶「一語成讖」44死

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面