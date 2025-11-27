　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務院歡迎1.25兆國防預算：支持台灣取得關鍵防衛能力

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

賴清德總統近日投書《華盛頓郵報》，正式宣布啟動「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別採購計畫，將在2026年至2033年投入新台幣1兆2500億元，用於建構「台灣之盾」（T-Dome）等先進防衛體系。美國國務院26日回應表示歡迎，強調美國支持台灣取得關鍵防衛能力，並重申反對任何一方片面改變台海現狀。

賴總統已於日前在總統府召開記者會說明相關規劃，強調台灣面對北京日益升高的軍事壓力，必須大幅提升自身嚇阻能力，未來8年將透過特別條例進行重大軍購與不對稱作戰能力強化。國務院發言人對此表示，美國歡迎台灣宣布新的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別國防採購預算，並指出這與《台灣關係法》及美國歷任政府超過45年的承諾一致。

國務院強調，美國支持台灣取得對應威脅所需的關鍵防衛能力，並肯定賴政府承諾將國防支出在2026年提高至GDP的3％、2030年提升至5％的決定，認為這展現台灣強化自我防衛的明確決心。國務院也表明，美國將在中國持續企圖恐嚇與孤立台灣的情況下，持續支持台灣。

賴總統近日也警示，北京正以2027年為節點，推進武力犯台準備，並呼籲政府、立法院、政黨與民間團體共同確立「一國兩制台灣方案」為社會不可觸碰的紅線。總統府發言人郭雅慧進一步說明，賴總統指的是中國在相關軍事準備上的既有時間規畫。

國務院發言人指出，美國一貫反對任何一方以武力或脅迫方式片面改變台海現狀，並支持兩岸展開對話。美方期望兩岸以和平、非脅迫、並為兩岸人民所接受的方式處理分歧，維持印太區域的穩定與安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宏福苑「災前外觀」曝！昔為香港住宅典範　42年後惡火44死
宏福苑惡火「燒焦小說」飄落　書名讓1.1萬網友淚崩
最美營養師曬火辣沐浴片！鏡面反射她性感曲線9萬人搶看
宏福苑惡火「殉職消防員」照片經歷曝光　同袍悼念：落更喇
台積電叛將「偷機密」坐上副總裁　專家揭死穴：救不起英特爾
世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯
宏福苑44死惡火！　「工人鷹架旁抽菸」影片瘋傳
快訊／白宮封鎖！2國民兵遇襲身亡　川普下令增派500兵力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國務院歡迎1.25兆國防預算：支持台灣取得關鍵防衛能力

白宮進入封鎖狀態！2國民兵遇襲身亡　川普下令增派500兵力

高樓失火難滅！　8年前倫敦大火「燒2天」72死

美股收高300點迎感恩節假期！台積電ADR勁揚近2％　輝達漲超1％

不爽被說健康亮紅燈！川普怒轟《紐時》：人民公敵、三流醜記者

包含台積電！美台貿易談判　傳要台灣增加投資、培訓美國員工

公園約會成噩夢！18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

177名乘客險缺氧！　韓客機「貨艙門半開」降落才發現

IG狂曬名牌！「假富二代」連拐4女　暗巷性侵女大生40分鐘

威廉哈利同聲譴責BBC　黛妃遭欺騙接受專訪

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

美國務院歡迎1.25兆國防預算：支持台灣取得關鍵防衛能力

白宮進入封鎖狀態！2國民兵遇襲身亡　川普下令增派500兵力

高樓失火難滅！　8年前倫敦大火「燒2天」72死

美股收高300點迎感恩節假期！台積電ADR勁揚近2％　輝達漲超1％

不爽被說健康亮紅燈！川普怒轟《紐時》：人民公敵、三流醜記者

包含台積電！美台貿易談判　傳要台灣增加投資、培訓美國員工

公園約會成噩夢！18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

177名乘客險缺氧！　韓客機「貨艙門半開」降落才發現

IG狂曬名牌！「假富二代」連拐4女　暗巷性侵女大生40分鐘

威廉哈利同聲譴責BBC　黛妃遭欺騙接受專訪

國中女突「暴食昏睡」！老師發現她有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

日本半導體11月重災　00949掌iPhone供應鏈抗跌成焦點

檢事官暴走！　吹哨者要求保護個資被咆哮：去報警

「Kia改款新休旅」現身台灣！外觀、內裝升級搭載1.0升渦輪

台中西區「公園旁土地公廟」深夜起火！　警消抵達已全面燃燒

00929配息三升+指數優化　ETF專家：息率穩了

美國務院歡迎1.25兆國防預算：支持台灣取得關鍵防衛能力

台中小媽媽推男嬰墜11樓慘死　高大成懷疑一句話爆殺機

香港大火奪44命　副總統蕭美琴：為香港民眾祈福

宏福苑惡火「殉職消防員」照片經歷曝光　同袍悼念：落更喇

【那是飛機不是公車】飛機滑行中！乘客破門闖停機坪攔截

國際熱門新聞

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

白宮進入封鎖狀態！2國民兵遇襲身亡　川普下令增派500兵力

美股收高300點迎感恩節假期！台積電ADR勁揚近2％　輝達漲超1％

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

高樓失火難滅！　8年前倫敦大火「燒2天」72死

被說健康亮紅燈！川普怒嗆紐時：三流醜記者

「世界最強」女大力士是男的　剝奪冠軍資格

她搭渡輪眼睜睜看「行李全漂走」

IG狂曬名牌！「假富二代」連續性侵4女

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

恐怖外孫「用烤箱烤奶奶」！警嘆：近年最駭人

澤倫斯基願停戰　促與川普簽署駐軍備忘錄

體育場籃球架突倒塌　16歲運動員被擊斃

更多熱門

相關新聞

白宮進入封鎖狀態！2國民兵遇襲身亡　川普下令增派500兵力

白宮進入封鎖狀態！2國民兵遇襲身亡　川普下令增派500兵力

美國首都華盛頓特區26日發生槍擊事件，2名隸屬西維吉尼亞州的國民兵在白宮附近遭槍擊，經搶救後仍因傷重不治。西維州州長莫瑞西（Patrick Morrisey）沉痛宣布噩耗，並向2名殉職士兵致敬，強調他們是「為國捐軀的勇敢西維吉尼亞人」。事件發生後，白宮一度進入封鎖狀態，嫌疑人已被逮捕；總統川普也下令增派500名兵力進駐。

賴演講爭議　黃揚明：讀稿總比製造麻煩好

賴演講爭議　黃揚明：讀稿總比製造麻煩好

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

分析／一次看懂賴清德為何此刻提出1.25兆軍費

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

德國防預算達GDP 5%　德國駐台代表：朝野把國家利益置於政黨之上

德國防預算達GDP 5%　德國駐台代表：朝野把國家利益置於政黨之上

關鍵字：

台灣總統賴清德美國國務院北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

宏福苑惡火　住戶「一語成讖」44死

香港惡火深夜仍在狂燒　深圳消防已集結

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面