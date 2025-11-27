美國務院歡迎1.25兆國防預算：支持台灣取得關鍵防衛能力

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者張靖榕／綜合報導

賴清德總統近日投書《華盛頓郵報》，正式宣布啟動「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別採購計畫，將在2026年至2033年投入新台幣1兆2500億元，用於建構「台灣之盾」（T-Dome）等先進防衛體系。美國國務院26日回應表示歡迎，強調美國支持台灣取得關鍵防衛能力，並重申反對任何一方片面改變台海現狀。

賴總統已於日前在總統府召開記者會說明相關規劃，強調台灣面對北京日益升高的軍事壓力，必須大幅提升自身嚇阻能力，未來8年將透過特別條例進行重大軍購與不對稱作戰能力強化。國務院發言人對此表示，美國歡迎台灣宣布新的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別國防採購預算，並指出這與《台灣關係法》及美國歷任政府超過45年的承諾一致。

國務院強調，美國支持台灣取得對應威脅所需的關鍵防衛能力，並肯定賴政府承諾將國防支出在2026年提高至GDP的3％、2030年提升至5％的決定，認為這展現台灣強化自我防衛的明確決心。國務院也表明，美國將在中國持續企圖恐嚇與孤立台灣的情況下，持續支持台灣。

賴總統近日也警示，北京正以2027年為節點，推進武力犯台準備，並呼籲政府、立法院、政黨與民間團體共同確立「一國兩制台灣方案」為社會不可觸碰的紅線。總統府發言人郭雅慧進一步說明，賴總統指的是中國在相關軍事準備上的既有時間規畫。

國務院發言人指出，美國一貫反對任何一方以武力或脅迫方式片面改變台海現狀，並支持兩岸展開對話。美方期望兩岸以和平、非脅迫、並為兩岸人民所接受的方式處理分歧，維持印太區域的穩定與安全。