紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華熱力開跑　逾千人揮汗台江

▲超過千名跑者齊聚紅崴觀光工廠半程馬拉松，一同奔跑迎接冬日健康盛事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025第三屆紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華，近日在台南市安南區紅崴科技盛大舉行，吸引超過千名跑者從各地齊聚，一同在寒冷的冬季中揮灑熱血汗水，活動設定5公里、10公里與21公里半程馬拉松三組賽事，滿足不同跑者的需求，參賽者們不僅盡情體驗台江沿線風光，更感受運動帶來的健康活力。

為了鼓舞選手士氣，活動特別邀請了台南知名跑團蘇志濱間歇跑團代表蘇志濱擔任路跑代言人，他是台南深耕多年的跑步達人，經常活躍於全台大小賽事，除了帶領跑友，也熱心教導大家如何正確跑步，享受運動的樂趣。這次還邀請鹿耳門天后宮媽祖聖駕隨行為跑者加持祝福，由紅崴科技總經理謝宗憲及副總謝銘家一同領跑，展現濃厚的在地文化融合運動熱情。

活動不僅是跑步競賽，更結合豐富多元的嘉年華體驗。現場設有觀光工廠知識導覽，讓民眾深入了解紅崴腳的眼鏡-足部科學體驗中心的專業科技與健康理念。

國際美食市集集結多款異國料理，滿足味蕾需求。悠閒的草地音樂會邀來微糖樂團演出薩克斯風，並安排頌缽體驗和經絡按摩，讓民眾在運動之外享受身心放鬆。



精彩表演也讓現場氣氛熱絡非凡。狂夢藝術帶來別具創意的馬戲團表演，巴奇先生以互動打擊秀引發現場歡笑；兒童與親子最愛的YOYO家族香蕉哥哥和蔓越莓姐姐一同到場帶動唱，為這場健康嘉年華注入無限的活力與溫馨。

為了提升跑者的健康管理與運動表現，活動特別設定足部AI拓印檢測及華崴物理治療所合作的3D體測科技Moti Physio優視體檢測，讓參賽者能清楚了解自身骨架結構與體態，定製更科學的調養方案，幫助運動表現更上一層樓。更有闖關遊戲與幸運抽獎，讓現場歡樂氣氛不斷攀升。

活動尾聲，紅崴事業夥伴們齊聚一堂，切下精心打造的12週年慶蛋糕，慶祝企業歷史與活動圓滿落幕。未來，紅崴腳的眼鏡-足部科學體驗中心持續開放，歡迎更多民眾親臨體驗，暢談全方位養生保健的生活之道。