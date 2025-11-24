　
地方 地方焦點

明潭Come!BikeDay嘉年華　千人自行車排出Sun Moon Lake空拍壯觀

▲上千民眾參加日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲上千民眾參加日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華上周末於向山遊客中心登場，吸引超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚；現場除邀請到自行車女神「舒舒」出席代言，也有上百位車友用自己的自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，壯觀空拍畫面呼應象徵「環抱日月潭」的向山遊客中心。

日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能，活動當天都出席與日月潭國家風景區管理處長柯建興共同揭開活動序幕；尾道市、今治市、上島町、廣島縣、愛媛縣等地共25人所組成的「2026瀨戶內島波海道國際自行車大會」的宣傳團隊也來到現場，讓活動增添濃厚的國際氛圍。

▲上千民眾參加日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲上千民眾參加日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

而迎接絡繹不絕的人潮隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線騎行並完整繞行日月潭一圈、享受湖光山色；20公里船騎組則能體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，不少車友也大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節；親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」方面，小小車友們在賽道上全力衝刺，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。

▲上千民眾參加日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處指出，今年首度推出「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地化身闖關關卡，由車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」；另向山會場市集也聚集多家在地品牌與特色攤位，讓車友在騎行結束後享受豐富的會場補給及互動活力，並有「自行車友善旅宿」資訊及互動展區。

日管處表示，Come!BikeDay自行車嘉年華活動已邁入第14屆，希望藉此讓民眾用最放鬆、舒服的方式感受日月潭的美，也誠摯邀請國人走進日月潭國家風景區、體驗不同季節的觀光魅力。

11/22 全台詐欺最新數據

女密友「想維持床伴關係」　預藏美工刀刺人

淡江大橋將於明年5月通車，交通部公路局為了讓民眾於通車前體驗淡江大橋，將於明年4月18日、19日推出「路跑」及「自行車」活動，總計9500個名額，並於今年11月27日及28日開始報名。

關鍵字：

日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華

