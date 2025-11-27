何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢、白目

▲何鷹鷺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨中常委、陸配何鷹鷺日前在抖音上拍片宣揚兩岸統一，遭中央考紀會處以停止黨職的處分。何鷹鷺不服提出申訴，26日更嗆聲「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了」。對此，國民黨前發言人李明璇今（27日）表示，何鷹鷺言行完全害群之馬，無視台灣主流民意，既然自行退黨，祝福快走不送，不管何鷹鷺，還是王義川，都不是應該被鼓勵的聲音，兩種極端，都離人民很遠，不同方向，卻一樣愚蠢、白目。

李明璇表示，最近政壇很熱鬧。一邊是國民黨前中常委何鷹鷺，穿著毛澤東Tshirt 拍抖音，大談高見，遭停職後乾脆宣布不玩了、要退黨。另一邊是民進黨立委王義川，在日本神社寫「台灣國桃園市」，回台繼續嗆「我就是台灣國立委」。兩位各自站在光譜兩端的極端，不同的方向，卻一樣愚蠢、白目。

李明璇認為，何鷹鷺的言行完全是害群之馬，無視台灣主流民意，也讓國民黨背莫名其妙的政治成本，所以國民黨已經清楚採取停職處分。既然何女士自行退黨，那國民黨也祝福快走不送。

李明璇說，王義川當然知道他講的話，在兩岸關係上是「核彈級挑釁」，更知道民進黨政府平常嘴巴喊抗中，私底下卻依賴兩岸穩定，梁文傑只能無奈為憨川擦屁股說「這是委員的個人風格」，（翻譯白話：我沒轍，他亂講話我管不動），最後，直接由陸委會認證「王義川是中華民國立委，沒有所謂台灣國」。

李明璇表示，民進黨內部怎麼想？自己猜就跟大家看到何鷹鷺的心情差不多，「麥鬧，你可不可以收斂一點」，一個幻想「共產黨統一台灣」、一個幻想「台灣國已經存在」，但現實很殘酷，台灣人民最不想要戰爭，台灣人民最希望穩定和平。

李明璇強調，不管是何鷹鷺，還是王義川，都不是應該被鼓勵的聲音，兩種極端，都離人民很遠。

▼李明璇（左）。（圖／記者鄭佩玟攝）