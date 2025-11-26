　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農拚台北市長！基層里長開炮「憑什麼」：只會發mail

▲▼吳怡農召開記者會公布民調。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳怡農。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，近期頻頻動作，不僅在最後期限前遞件表態參選，26日也公布綠營5名潛在參選人的互比民調。他指出，在「非藍白支持者」中，自己以15.3%位居第二，僅落後王世堅，並強調雖然不是最「綠」的人選，但自認是最想為台北帶來改變的人。然而，多名基層人士對他的質疑聲浪同步浮上檯面。

文山區華興里長陳峙穎在臉書發文，直指吳怡農選後多年未在基層現身，「只會偶爾發一些mail到各里長信箱」，完全看不到地方深耕。他質疑吳怡農從2019年首度參選後，就僅成立壯闊台灣聯盟，卻鮮少實際走動，「過去幾年在台北市深耕了什麼？憑什麼認為自己夠格選市長？」

▲文山區華興里長陳峙穎開酸吳怡農「只會發mail」。（圖／翻攝自Facebook／陳峙穎 幸福華興）

▲文山區華興里長陳峙穎開酸吳怡農「只會發mail」。（圖／翻攝自Facebook／陳峙穎 幸福華興）

陳峙穎更批評，吳怡農的論述空洞、與基層民意脫節，只看到「滿滿菁英的傲氣」，直言其憑藉外型、學歷與家世獲得光環，被過度吹捧成權貴形象，若吳怡農真心想服務市民，建議應從基層民代做起，而非直接角逐首都市長。

面對外界質疑，吳怡農表示並不意外，並強調自己過去在北市參選、推動公共議題與政策倡議，都希望讓台北更好，也願意持續展現更多實質行動，爭取市民認同。

11/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林宜瑾請假未到案說明助理費案　綠廉政會2決議：不能一拖再拖

林宜瑾請假未到案說明助理費案　綠廉政會2決議：不能一拖再拖

民進黨廉政會今（26日）召開例會，討論綠委林宜瑾涉詐領助理費案。會後，廉政會主委邱駿彥表示，林宜瑾今日請假未到，廉政會做出兩項決議，若邀請當事人兩次皆未到，就終結程序，一審判決有罪立即處分，避免當事人用請假方式拖延；涉詐領助理費案都按過往案例，一審判決有罪才處分。邱也提到，今日會中還有提到綠委陳歐珀案，今天決議請陳歐珀來說明、下週發函，但應該他才剛交保，考量時程，預計2月例會時邀陳歐珀說明。

親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

代表民進黨參選新北市長　蘇巧慧：會盡120分的努力接受挑戰

代表民進黨參選新北市長　蘇巧慧：會盡120分的努力接受挑戰

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

