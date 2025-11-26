吳怡農拚台北市長！基層里長開炮「憑什麼」：只會發mail

▲吳怡農。（圖／記者呂佳賢攝）

爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，近期頻頻動作，不僅在最後期限前遞件表態參選，26日也公布綠營5名潛在參選人的互比民調。他指出，在「非藍白支持者」中，自己以15.3%位居第二，僅落後王世堅，並強調雖然不是最「綠」的人選，但自認是最想為台北帶來改變的人。然而，多名基層人士對他的質疑聲浪同步浮上檯面。

文山區華興里長陳峙穎在臉書發文，直指吳怡農選後多年未在基層現身，「只會偶爾發一些mail到各里長信箱」，完全看不到地方深耕。他質疑吳怡農從2019年首度參選後，就僅成立壯闊台灣聯盟，卻鮮少實際走動，「過去幾年在台北市深耕了什麼？憑什麼認為自己夠格選市長？」

▲文山區華興里長陳峙穎開酸吳怡農「只會發mail」。（圖／翻攝自Facebook／陳峙穎 幸福華興）

陳峙穎更批評，吳怡農的論述空洞、與基層民意脫節，只看到「滿滿菁英的傲氣」，直言其憑藉外型、學歷與家世獲得光環，被過度吹捧成權貴形象，若吳怡農真心想服務市民，建議應從基層民代做起，而非直接角逐首都市長。

面對外界質疑，吳怡農表示並不意外，並強調自己過去在北市參選、推動公共議題與政策倡議，都希望讓台北更好，也願意持續展現更多實質行動，爭取市民認同。