吳怡農為何自曝民調輸王世堅？　黃暐瀚分析：他在走一條險路

記者郭運興／台北報導

已表態投入台北市長選戰的吳怡農26日公布綠營潛在台北市長參選人互比式民調，在「非藍白支持者」中，綠委王世堅24.2%、吳怡農15.3%、綠委沈伯洋11.2%。對此，媒體人黃暐瀚分析，這份民調不是亂公布，吳怡農在走一條險路，要告訴大家，雖然很多人批評，但是自己是最沒有仇恨值，要開出以往沒有開過的台北市長選局，但當綠營議員不挺、親綠粉專討厭、親綠名嘴批評，選對會就會思考，要提名吳怡農嗎？

黃暐瀚於節目《57爆新聞》表示，貌似是個笑話的民調出來了，但看民調，非藍白支持者第一支持王世堅有24.2％、吳怡農15.3％，輸了快10個百分點，但看第二選擇吳怡農是12.8％、王世堅6.9％，但王世堅已經是第一選擇了，所以簡單講，這份民調要告訴大家就是王世堅最強。

黃暐瀚表示，但這種王世堅最強的民調誰放出來的？吳怡農自己公布的，為什麼要這樣？就像「手把青秧插滿田，退後原來是向前」，因為吳怡農知道王世堅最強但不選，第二強就是自己，所以這時候把球踢回選對會。

黃暐瀚認為，這份民調不是亂做、亂公布，吳怡農是要告訴大家，很多人批評他佛系打法、不夠強、沒有王世堅強，但是最沒有仇恨值，民進黨支持者可能不喜歡，但要努力開拓中間選票，讓民進黨票數開出以往沒有開過的台北市長選局。

黃暐瀚提到，吳怡農在想的是要就不提名、要提名自己就要開出以往開不出的選票，所以吳怡農批評大罷免操盤手，因為認為台北市的選民結構跟台南高雄完全不一樣，如果最後選對會真的提名吳怡農，就是希望把整個台北市的選舉跟基本盤擴大。

黃暐瀚示警，問題是吳怡農要面對的問題不是選對會、邱義仁、徐國勇，要面對的是綠營有分量的自己人，甚至被親綠粉專批評選2次立委都沒贏也沒在地方行走，要選什麼市長，且王世堅目前民調又比較高，很多條件都對吳怡農不利。

黃暐瀚強調，吳怡農要選台北市長，除了有沒有民調支持度外，還要得到民進黨北市議員的支持，當吳怡農跑出來要選的時候，第一個質疑的就是簡舒培，所以當綠營議員不挺、親綠粉專討厭、親綠名嘴瘋狂批評，選對會就會思考，要提名吳怡農嗎？

黃暐瀚分析，所以吳怡農在走一條險路，他認為台北市選民有藍綠白，但也有藍綠白以外的中間選民，台北市選民不要藍綠仇恨值，自己就是沒有藍綠仇恨值得，雖然現在被民進黨的人罵慘了，但其實看起來吳怡農在走他自己的路，只是選對會要不要選擇吳怡農而已。

該份民調調查單位為山水民意研究股份有限公司，訪問地區在台北市，訪問對象為設籍訪問地區，二十歲以上成年人，訪問日期自114年11月20日到11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份）抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99個百分點。

