政治

蔣萬安不加碼發現金總預算遭擱置　民進黨團：溝通之門隨時敞開

▲▼台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中央的普發現金1萬元已入帳，台北市議會民進黨團日前要求蔣市府同樣普發現金，但市府不願加碼，引發綠營議員不滿，26日針對總預算提出暫擱案。民進黨議員何孟樺在臉書表示，蔣萬安不願發現金，也不交待財劃法新增財源將如何運用，民進黨團才對總預算案提暫擱；但她強調，議員們的溝通之門隨時敞開，總預算案是否可以付委審議，關鍵在於市府是否能夠拿出誠意，好好說明普發現金與才劃法新增財源規劃。

何孟樺今表示，由於蔣市長不願普發現金，也不交待財劃法新增財源將如何運用，民進黨團對於總預算案提出暫擱。很可惜，在暫擱期間，市府依舊故我。迄今仍以開議時的舊資料搪塞，不願普發，也不願意說明多出的400多億統籌分配稅款，究竟要做何用途，甚至推說院版財劃法可能會造成北市分得款項減少，卻不顧事實上，藍白立委們早就打算封殺院版草案。

何孟樺請問蔣市長，為什麼你身為一市的首長，卻無法落實自己的政治主張普發現金；甚至連明年的市府財政規劃，都沒有辦法清楚地向市民交待？

何孟樺指出，雖然暫擱預算，但民進黨團也清楚《地方制度法》第40條明定，直轄市總預算案，直轄市議會應於會計年度開始1個月前審議完成，黨團有必須為市民提出的質疑，市議會也有依法審議預算的責任，因此她在26日大會時建請議長，將總預算案交付黨團協商。

何孟樺提到，台北市議會有一個不成文的慣例，一讀議案如果擱置3次，就會以政黨協商來討論如何處理。民進黨團提出的總預算暫擱案，到上一次大會已經是第3次一讀，當時秦慧珠議員便提出是否送入政黨協商的建議，這次再提出相同的建議，希望議會各黨一同討論市府搪塞與議會責任之間的衝突如何處置。

何孟樺說，議長仍堅持僅有付委或擱置兩個選項，想要為蔣市長迴避財政課責問題。既然如此，民進黨團也決定繼續暫擱總預算案。

但何孟樺強調，議員們的溝通之門隨時敞開，總預算案是否可以付委審議，關鍵在於市府是否能夠拿出誠意，好好說明普發現金與才劃法新增財源規劃，而非一再推託、搪塞議會、敷衍市民。

11/24 全台詐欺最新數據

快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

吳怡農拚台北市長！基層里長開炮「憑什麼」：只會發mail

分析／一次看懂賴清德為何提1.25兆軍費　杯葛軍購恐成鄭習會門票

林宜瑾請假未到案說明助理費案　綠廉政會2決議：不能一拖再拖

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

德國防預算達GDP 5%　德國駐台代表：朝野把國家利益置於政黨之上

親白粉專造謠謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　本人報案痛批惡劣

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

問李洋「如何對付大谷翔平」惹議　葉元之：運動部長關心棒球有錯嗎

藍白封殺院版財劃法　綠委諷：恭喜謝龍介、柯志恩入選台北市副市長

爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，近期頻頻動作，不僅在最後期限前遞件表態參選，26日也公布綠營5名潛在參選人的互比民調。他指出，在「非藍白支持者」中，自己以15.3%位居第二，僅落後王世堅，並強調雖然不是最「綠」的人選，但自認是最想為台北帶來改變的人。

