政治

分析／一次看懂賴清德為何提1.25兆軍費　杯葛軍購恐成鄭習會門票

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

文／記者陶本和

總統賴清德26日召開國安高層會議，會後舉行記者會公布了2項國安行動方案，其中包括台灣史無前例，8年要投入1.25兆規模的國防特別預算。為何賴清德要在此刻拋出？可以從「對外情勢」、「對內政治角力」兩個層面來分析；而在未來的觀察點上，國際社會與國內政治，除了聚焦於藍白陣營對軍購的態度，對北京而言，是否杯葛軍購也會成為明年推動「恢復國共論壇」跟「鄭習會」的入場門票？

現在形容賴清德的政治處境是「內外交迫」，應該不會有人否認。他主要有3個壓力來源：第一，當然是來自中國大陸的軍事、資訊認知戰，以及國際法律戰等複合式極限壓迫；第二，當屬美國的對等關稅；第三，就是國內政黨政治的紛擾，包括2026年地方選戰，乃至於2028年總統連任的底氣。

在確認賴清德的三個主要壓力來源後，再回過頭來分析，他為何在現在這個時間點，拋出台灣史無前例1.25兆規模的國防特別預算？筆者區分賴清德的「對外情勢」、「對內政治角力」，兩個層面。

首先，第一個層面「對外情勢」：台美對等關稅談判已經進入最後階段，日前《金融時報》報導透露，台美雙方已達成共識，外界也傳聞，會在感恩節前會有具體結果；而經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也表示，目前確實正在進行文書交換。

回顧今年4月，賴清德拋出5大台美關稅因應政策中，明確提到，國防部會提出「軍事採購清單」。換句話說，在台美關稅正式揭曉前，賴清德選在這個時間點拋出1.25兆國防特別預算，勢必有其用意。當然，賴清德肯定會公開否認，強調這與台美關稅無關，畢竟外交場域上，很多事情本來就只可意會，不可言傳。

再者，放眼當前的國際情勢，不久前北京九三閱兵，中國國家主席習近平、俄羅斯領導人普丁、北韓領導人金正恩、伊朗領導人等在天安門同框，世界民主陣營國家集體缺席下，「CRINK」集團聚首，被形容是邪惡新威權軸心成形。

除了印太區域民主陣營大家憂心，近年備受烏俄戰爭搞得烏煙瘴氣的歐洲國家，就不用再贅述了。這也是為何，近年世界民主國家都在大幅提高軍費，日本、南韓、菲律賓、澳洲到歐洲各國，如今賴清德此刻的表態，算是在民主陣營中喊「台灣＋1」，跟上國際潮流，展現自我防衛的決心。

當然，綜觀上述，從台美關稅前表態大幅「對美軍購」，到在國際民主陣營中「＋1」，都是瞄準同一個核心，也是所有民主陣營國家的老大哥——美國。此番表態，無疑是「台美關係」的再強化與升級。

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

第二個層面，「對內政治角力」部分，要把視角拉回到國內。賴清德一定清楚，1.25兆的國防特別預算在立法院的這個會期無法排案審議，但綜觀近期內部的各項政治議題，從大罷免落幕、普發現金，到最近的財劃法，甚至是國民黨新任主席鄭麗文上任後的各種討論，議題主導權都不在執政黨，如今算是由賴清德主動發球。

再來，賴清德主動發球後，就是做政治輿論上的攻防，這部分從美國人，甚至是德國人的公開動作上看，也看似深諳此理。從賴清德記者會結束不到10分鐘，美國在台協會（AIT）就火速透過社群平台發文，表態支持賴清德的主張倒是其次，令人玩味的是，內文特別提到美國長年對台灣的支持是「跨黨派」的優先要務，美方期待台灣各政黨能在這個議題上，找到共同立場。

除了美國人，德國在台協會同樣在社群平台發文，雖然分享的是德國提高國防預算至GDP5％的經驗，但也意有所指，聚焦在強調德國朝野，是把國家利益置於政黨利益之上。整體來看，說美國人、德國人沒有向台灣的在野黨喊話或施壓，應該不會有人相信。

除了國際社會「緊盯」藍白政黨就國防預算的態度外，國際跟台灣內部政治的觀察指標，當然還有北京的態度。姑且不談國台辦、中國外交部基本款的回應基調，肯定脫離不了憤怒、不可接受等語。

應該可聚焦在明年2個事件：一個是「恢復國共論壇」，另一個則是中國國家主席習近平、國民黨主席鄭麗文的「鄭習會」。尤其過去這幾個禮拜，國民黨的兩位副主席蕭旭岑、張榮恭都分別去了對岸一趟，檯面上是其他活動去的，但最後都見了同一個男人——國台辦主任宋濤。

正如一位黨政高層人士所觀察，如果國民黨正在安排明年度「恢復國共論壇」跟「鄭習會」二件大事，那麼可以觀察的是，「杯葛軍購案」是否會成為明年舉辦這兩場活動的門票？

所以，綜合上述，賴清德的現實層面，現在沒有什麼比「保住政權」、「穩住政權」更重要的事情了，丟了政權，所有美談跟願景都是枉然。因此，2026年地方縣市長的大選年，不管1.25兆的國防特別預算有沒有通過，他現在拋出這個議題，其實都立於不敗之地。

賴清德的軍購案通過了，無疑是賴政府的重大政績；沒有通過，如果還間接影響了台美關稅的稅率、破壞了台美關係，台灣在世界民主陣營從「＋1」變成「－1」，加上跟北京間的各種眉目傳情，從選舉攻防的角度看，大家應該都可以想像，這題要怎麼操作了。

11/24 全台詐欺最新數據

吳怡農拚台北市長！基層里長開炮「憑什麼」：只會發mail
快訊／香港13死惡火　習近平最新指示
香港大火連燒7大樓波及1900戶　受災居民：完全沒聽到警鈴

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

總統賴清德今（26日）親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，包含要在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。不過，有部分媒體稱，賴清德「證實」中國將於2027年攻台，總統府發言人郭雅慧晚間強調，這是錯誤的片面解讀，「並非指稱中國將於2027年發動對台侵略戰爭，所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點」。

賴清德國防預算中國大陸北京習近平普丁

