抓包賴清德「2027攻台」改內文　黃揚明：當讀稿機總比製造麻煩好

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

總統賴清德26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，強調北京當局以2027年完成武統台灣為目標，被部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台，總統府隨即駁斥是錯誤解讀，引發爭議。對此，媒體人黃揚明事後發現，賴清德臉書將「以2027年完成武統台灣為目標」原句改掉了，讓他忍不住感嘆，「當個讀稿機總比製造麻煩好」。

在總統府駁斥媒體錯誤解讀賴清德的演講內容後，黃揚明26日晚間忍不住在臉書直呼「中午說的話晚上就否認了」。不久後，黃揚明又貼出賴清德在臉書發布的演講稿截圖，可以看見下午2點21分時，原文還寫著「以2027年完成武統台灣為目標」，但下午3點19分就改為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。

黃揚明表示，賴總統的臉書編輯修改了，不過記者會上原句說的是「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，針對這句話引發的爭議，他也感嘆，「當個讀稿機總比製造麻煩好」。

總統府發言人郭雅慧26日晚間表示，有關部分媒體稱賴清德「證實」中國將於 2027攻台，這是錯誤的片面解讀，總統在記者會所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包含滲透分化，企圖將自由的民主台灣，變成威權治下的中國台灣。