香港大火棚架成最先起火點！　釀災後建商、業主全神隱

▲香港大埔宏福苑大火。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，火勢一路沿著棚架與外牆迅速蔓延，造成至少44死亡，多棟大樓徹夜延燒。最新消息指出，最先起火的棚架原訂明年3月開始分批拆除，如今卻成為助長火勢的關鍵構造，但承辦商與業主立案法團至今全數「神隱」，無法聯絡。

綜合港媒報導，宏福苑去年7月起進行大規模外牆維修，工程至今已一年多，承辦商為「宏業建築工程有限公司」。本次最先起火的大樓「宏昌閣」屬於維修工程的第一期，依文件原規劃在明年3月至6月陸續拆除棚架。

由於先前受颱風「樺加沙」影響，棚架結構在10月上旬因損毀而需要緊急加固。如今卻是棚架最先起火，並沿著保護網一路向上竄升，隨後火焰碎屑在強風吹拂下擴散到其他大樓，使得整個社區陷入全面延燒的慘況。

港媒指出，事發後多家媒體致電承辦商宏業建築與宏福苑業主立案法團，但截至目前均無人接聽或回覆，相關單位近乎全面失聯，引發外界高度質疑。火災是否與棚架用料、施工安全或維修管理疏失有關，仍待調查釐清。

宏福苑大火造成的傷亡仍可能持續攀升，消防部門表示，待火勢完全控制後才能評估真正損毀情況。警方已介入調查，後續將釐清是否有人須負起法律責任。