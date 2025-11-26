還在燒！香港大火增至12死　殉職消防員僅37歲

記者陳冠宇／綜合報導

香港大埔居屋宏福苑今（26）日下午發生火災，火勢迄今仍未撲滅。目前火警已造成至少12人死亡，包括一名年僅37歲的消防員，另外有16名傷者分別送往多間醫院治療。香港特首李家超主持跨部門緊急會議，並向死者家屬和傷者表達慰問。

香港大埔宏福苑宏昌閣下午2時52分發生火警，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙。消防員到場發現大廈外牆棚架起火，即時進行灌救。下午3時2分將火警升為三級，並於下午3時34分升為四級，傍晚6時22分進一步升為五級。現場不停傳出爆炸聲，火勢蔓延到相鄰的其他大樓，目前火勢仍未撲滅。

最新消息指出，這起火警中至少已造成12人死亡，包括一名消防員。另外，有16名傷者，分別送往多間醫院治療。

在火警中殉職的是37歲姓何消防員，香港消防處處長到沙田威爾斯親王醫院了解情況，指殉職消防員入職9年，今日負責搶救車前往現場進行滅火救援，當時他下午3時1分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對面空地被尋獲，當時他面部有燒傷，送院搶救後終不治。另有一名消防員熱衰竭送院。

▲香港大埔居屋宏福苑大火入夜後仍未撲滅。（圖／視覺中國）

至傍晚近6時，現場火勢仍未受控，濃煙密佈，香港警方不斷將封鎖線擴大，阻止居民靠近。有居民表示最初宏昌閣首先起火，之後大火波及至宏新閣等4幢樓宇。

香港特首李家超表示，他對今日下午在大埔宏福苑發生的大火極度關注。大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，他表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。

李家超已即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的匯報，並指示部門全力做好滅火救援救治工作。他說，各政府部門全力協助受火警影響的居民，將市民安全及福祉放在首位。醫管局已啟動應急機制，全力救治傷者。

▼香港大埔火災稍早畫面。（圖／路透社）