大陸 大陸焦點 特派現場

工人抽菸影片瘋傳！宏福苑住戶「上個月才PO文」：憂抽菸釀火災

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

香港宏福苑發生五級大火，造成至少44人死亡，火勢燃燒一整晚，直到今（27日）仍未完全撲滅，有民眾拍下大火爆發前影片，疑似因堆積垃圾與外牆維護工人未熄滅的香菸，引燃「無防焰機能」的防塵網。而早在10月20日就有住戶發文，擔憂亂丟菸蒂恐釀災，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

一名住戶在10月20日於臉書社團「宏福苑大維修苦主聯盟」發文，近日看到中環華懋大廈因棚架起火而受災，呼籲大家應注意棚架與易燃物品安全。貼文底下也有其他住戶指出「工人施工時不要抽菸最重要」，甚至有人直言「有住戶亂丟菸蒂真的很危險」。

火災前拍攝的影片顯示，工人直接蹲在鷹架旁吸菸，無視消防安全規定，引發住戶安全疑慮。如今悲劇發生，網友們紛紛湧入貼文哀悼，原PO也在留言區報平安，「人貓都沒事，所有證件也都在身上」，雖幸運逃過一劫，心情卻很沉重，「好幾個鄰居因此喪命」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲住戶擔心抽菸釀災。（圖／翻攝自臉書宏福苑大維修苦主聯盟）

綜合港媒報導，有工人疑似在施工期間亂丟菸蒂，引燃棚架下層的保護布，火焰在短短10分鐘內沿著外牆迅速往上竄升，形成巨大火柱，隨後全面攻入室內並波及整個屋苑。宏福苑已有42年歷史，近期正進行大規模外牆維修，8棟大樓外牆均搭滿棚架，導致火勢在強風助長下迅速擴散。

宏福苑五級火警目前仍在調查中，港府指出將待火勢完全受控後，全面清查受損情況與起火原因。警方凌晨表示，已有3名男子因涉嫌「誤殺」被捕，後續將交代更多細節。警方強調，會全面調查包括大判、二判（承包商、分包商）甚至工人，以盡快查找起火原因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

