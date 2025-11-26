　
地方 地方焦點

公益單車行10周年！仁寶愛心車隊再伸援手　26萬助花蓮特況家庭

▲▼仁寶愛心車隊再次以實際行動支持台灣世界展望會，拜訪展望會花蓮辦公室。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年仁寶愛心車隊的「騎心協力花東行」邁入第十年。11月26日，在仁寶電腦全球庶務採購中心資深副總 徐文達的帶領下，車隊再次以實際行動支持台灣世界展望會，拜訪展望會花蓮辦公室關心弱勢兒少需要。十年來，仁寶愛心車隊持續以單車騎行串連愛心，從展望會東區辦事處區處長李玉明的分享中了解許多弱勢家庭仍面臨住居受損、收入中斷、生活不穩等壓力，讓此次關懷行別具意義。

仁寶愛心車隊親自走進展望會花蓮辦公室，在實際了解在地兒少所面臨的困境後，透過「特殊景況家庭支持方案」加強在花蓮的公益投入，捐出新台幣26萬2千元，為遭遇急難與意外的家庭伸出即時援手，期盼陪伴孩子與家人度過生命難關。

▲▼仁寶愛心車隊在實際了解在地兒少所面臨的困境後，透過「特殊景況家庭支持方案」加強在花蓮的公益投入。

徐文達指出：「將做公益化作行動，夥伴們身體力行、具有溫度更有意義。」他提到，這十年中持續不間斷將愛送進花蓮，不僅是參與的夥伴們期待，更影響了新血加入響應。也特別感謝參與的仁寶集團領導與夥伴們，包括資深副總魏秋瑞、資深處長黃錦文、廖雪恩以及永悅醫療儀器總經理朱仁湧等，共同將這份善意親自帶到花蓮。

台灣世界展望會致贈感謝狀。

李玉明表示：「十分感謝副總徐文達的號召，讓這十年的陪伴持續滾動。每位車隊成員身上所展現的公益熱情，對展望會而言是重要的鼓勵。每一次的親訪與加油，都讓我們更有力量在第一線支持弱勢孩子、幫助家庭在災後重新站穩腳步。」展望會期待與仁寶集團持續攜手，陪伴花蓮孩子堅毅克服災後的挑戰、生活的多種困境，看見希望並走向更好的未來。
 

更多新聞
