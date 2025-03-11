【廣編】尚格酒業歡慶10周年　開創台灣威士忌市場傳奇

▲尚格酒業歡慶10周年。

圖、文／尚格酒業提供

2025年，尚格酒業隆重迎來十周年里程碑，自2015年創立以來，專注於蘇格蘭威士忌的獨家代理與市場深耕，十年間締造卓越佳績，成為台灣威士忌市場的重要推手。旗下品牌表現亮眼：大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌自2015年起成長高達1321%，自2018年起更讓台灣蟬聯全球第一市場地位至今；吉拉以驚人7111%的成長率於2024年成為全球成長最快的單一麥芽蘇格蘭威士忌，並進入台灣銷售排行榜第十一名；塔木嶺則以2442%的亮眼成績於2023年躍升台灣銷售前十名，目前穩居第八。這些耀眼成績，見證尚格酒業在高端威士忌市場的深厚實力與長遠眼光。（根據IWSR2025報告與2024.12尼爾森數據）

在十周年媒體春酒活動現場，尚格酒業董事長奚大寧親自帶領全場嘉賓共同比出象徵「10」的手勢，寓意「十年有成，十至名歸」，場面溫馨而隆重。這十年旅程或許不盡順遂，但我們始終秉持初心，堅信品質與創新，才能成就每一段輝煌。

尚格酒業特別邀請知名幻術大師「幻術大仙」施展奇技，以塔木嶺「空桶來酒」驚豔全場，原本空無一物的橡木桶，瞬間注滿琥珀金液，揭開全新【塔木嶺雪莉三桶「燦雲盛放」限量版】的神祕面紗，現場賓客驚呼連連，致敬十年精采。

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