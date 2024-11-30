連9年單車送愛！仁寶愛心車隊號召科技人　17萬助花蓮特況家庭

▲仁寶愛心車隊每年像是來見老朋友們般的一騎一會。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

走過世紀大疫及今年的地震與颱風，花東地區的生活與經濟條件更加嚴苛，需要幫助的家庭更是與時俱增。總是熱切關懷花東地區情況的科技人—仁寶電腦採購中心的徐文達資深副總，今年持續率領公益單車團隊將實際的愛心於11 ／29送抵花蓮。

▲仁寶電腦採購中心徐文達資深副總和公益單車團頂著寒風中來到台灣世界展望會東區辦事處。

展望會指出，在策畫這項公益單車活動時，徐副總儼然像個慈愛的父親那般，除了費心理解花蓮地區特況家庭孩子們的需要，更將花蓮的需要轉達給業界夥伴，希望藉由一己之力串起更多公益的漣漪。

▲台灣世界展望會以詩歌「來歡呼來讚美」歡迎仁寶電腦公益單車隊。



連續九年將公益之愛帶到花蓮，除了不減的熱情，更需要過人的堅持與毅力。平日生活低調的徐副總，對於公益這件事卻展現高度的熱情與感染力，這份心志帶動仁寶永續部門一起投入資源，挹注花蓮特殊景況家庭的需要，內部同仁包括魏秋瑞資深副總、彭聖華執行副總及黃錦文資深處長均共同響應徐副總的公益號召，此次活動仁寶電腦共計捐款17萬元陪伴花蓮地區特況家庭走過生命低谷。

▲仁寶電腦及同行愛心企業響應台灣世界展望會飢餓三十花蓮特況家庭愛心捐款。

此次送愛活動還透過許多外部業界夥伴，包括永悅醫療儀器的朱仁湧總經理、新竹縣馨築關懷協會劉憲治榮譽理事長、隆電股份有限公司張憲明董事長、展澄企業有限公司黃大山總經理等，都隨著徐副總多年愛心腳蹤送愛到花蓮。仁寶電腦的徐副總與業界夥伴們連年以實際行動展現科技人最有溫度與人文關懷的一面，讓愛在花東這塊土地留下了深刻的印記。

▲仁寶電腦與愛心企業公益單車團手舉標語為今年騎心協力花東行劃下一個圓滿句點。



台灣世界展望會東區辦事處李玉明區處長表示，非常感謝靈魂人物仁寶電腦徐文達資深副總對花東地區不間斷的關心，永悅醫療儀器、新竹縣馨築關懷協會、隆電股份有限公司、展澄企業等隨之響應，將愛心投入展望會在花東地區服務弱勢學子的需要，成為展望會在地服務的好夥伴。因著科技人有溫度的投入及實際參與了解，讓展望會更有能力於花東地區做好第一線服務兒少的工作。感謝每一位充滿愛心的你我與社會大眾用實際行動捐助，幫助弱勢學子平安健康長大、安心求學，勇敢朝自己的夢想邁進，邀請您幫助每一個孩子成為更好的自己，用愛陪伴孩子們走過艱難時刻，成就孩子們求學路上的豐盛夢想！

